Atık Maddeler Sanat Eserine Dönüştü

Nevşehir 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri yaratıcılıklarını kullanarak atık malzemelerden hayvan figürleri yaptı.

Nevşehir 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri yaratıcılıklarını kullanarak atık malzemelerden hayvan figürleri yaptı.

75. Yıl Ortaokulu öğrencileri ve Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Grafik Bölümü öğrencileri tarafından proje kapsamında atık maddelerden hazırlamış oldukları hayvan figürlerini sergilediler. Yumurta kutusu, çöp poşeti, pet şişe, karton koli, şişe kapağı gibi çöpe giden pek çok objeyi kullanarak hayvan figürlerinden ve masal kahramanlarından oluşan birçok eser hazırladılar.

Avanos Güray Müze'de "Nuh"un Gemisi" ismini verdikleri sergide atık maddelerden yapılan eserleri sergileyen öğrencilerin sergi açılışını Avanos Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile birlikte yaptı. 120 ortaokul öğrencisi ve 25 lise öğrencisi tarafından hazırlanan sergi büyük ilgi görürken öğrenciler Kaymakam Baytok'a ve Milli Eğitim Müdürü Demir'e hazırlamış oldukları eserler ile ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Seher Taşçı yaptığı açıklamada, "Biz ortaokul öğrencilerinin tasarladığı maket haline getirmiş oldukları sevimli hayvanları estetik dokunuşlarla boyadık. Yaklaşık bir ay zamanımızı aldı ve 5 arkadaş olarak bu çalışmayı yaptık" dedi.

Atık maddelerden hazırlamış olduğu köpeği sergide beğeniye sunan 75. Yıl Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerinden Esma Nur Sertkaya ise "Sergide gazete ve poşetlerden köpek yaptım. Eserimi tamamlamak için gece gündüz çalıştığımı söyleyebilirim. Yaklaşık beş aydır bu çalışmayı hazırladım. Atık maddelerden böyle bir şey yapabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama hocalarımın yardımıyla böyle bir şey yapılabileceğini gördüm" şeklinde konuştu.

75. Yıl Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Canan Yolveren ise 120 öğrenci ile beş ay süren bir proje de birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığını ifade etti. Yolveren, " Bu fikir öğrencilerimiz ile istişare yaparak topluma yararlı bir proje yapmayı planladık. Böylelikle geri dönüşüm projesine adım attık. Eserlerde daha çok hayvan figürleri bulunuyor. Zaten projemizin adına Nuh'un Gemisi ve buradan yola çıktık. Beş aylık gibi bir süreçte bu sergiyi hazırladık ve 120 öğrenci ile çalıştık" diye konuştu.

75. Yıl Ortaokulu Teknoloji Tasarım öğretmeni Hatice Çelik" de açıklamasında, "Biz öğrencilerimize çok büyük emekler verdik. Burada ki amacımız öğrencilerimizin çevreye bakış açılarını değiştirmekti. Etrafında ki görmüş olduğu her atık maddeyi çöp olarak değil de değerlendirilebilecek bir şey olarak görmelerini istedik. Öğrencilerimiz bu eserlerin ortaya çıkmasından dolayı çok mutlu oldular" şeklinde konuştu.