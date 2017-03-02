Atık Sudan Dolayı Hayvanların Telef Olup, Çocukların Hastalandığı İddia Edildi

Malatya'da yıllardır çözülemeyen Şahnahan Deresi'ndeki atık su sorunu vatandaşları canından bezdirdi.

Malatya'da yıllardır çözülemeyen Şahnahan Deresi'ndeki atık su sorunu vatandaşları canından bezdirdi. Bazı vatandaşlar atık su nedeniyle hayvanların telef olup, çocukların hastalandığını iddia etti.

Daha önce Malatya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, Organize Sanayi'nin atık suyunun Şahnahan kanalına verilmemesi yönünde tedbir kararı verilmesine rağmen mevcut arıtmanın kapasitesinin yetersizliğinden dolayı zehirli sular Şahnahan Deresi'nde temiz suya karışmaya devam ediyor.

Bakır, kurşun ve cıva gibi canlı yaşamına doğrudan tehdit içeren karışımlar taşıyan zehirli sudan dolayı köylü, ağaçlarının kuruduğunu, hayvanlarının telef olduğunu, çocuklarının hastalandığını iddia ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi zehirli suyun çevreye zarar vermemesi adına yaptığı çalışmalar ise yeterli gelmediği için özellikle 2. Organize bölgesinden pis su akışının devam ettiği belirtildi.

"Bu su sulamada da kullanılıyor, ağaçlarımız kuruyor"

Şahnahan sakinlerinden Davut Şimşek, Şahnahan Deresi'nden akan suyun içilebilecek derecede temiz olduğunu ancak atık suyun karışmasıyla büyük bir kirliliğin oluştuğunu belirtti. Şimşek, "Bu su insan sağlığını tehdit ediyor. Hayvanların öldüğü, çocukların rahatsızlandığı herkes tarafından biliniyor. Bize verilen söz bu sorunun çözüleceği yönündeydi ama kısmen bir çözüm bulundu sanırım. Bu su sulamada da kullanılıyor. Ağaçlarımız kuruyor. Biz bu yetiştirdiğimiz ağaçların meyvesini yiyoruz, sebzesini yiyoruz. Bu su ile sulanan meyve, sebze Battalgazi'den tüm Malatya'ya gidiyor. Burada boru yetersiz diye biliyoruz. 1. Organize'nin suya karışan bir borusu var. Bu boru küçük. Bu 400'lük suyun debisi ise daha yüksek" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar suda yakaladıkları balığı yedikten sonra rahatsızlandılar"

Bir diğer Şahnahan sakini Ali Bedir ise atık sudan dolayı hayvanların telef olduğunu, çocukların hastalandığını iddia ederek, "Benim burada kahvehanem var. Burası normalde bir mesire alanı ama artık kimse gelmiyor. Aşağı yukarı 15 yıldır buraya pis su akıyor. Gereken her yere söyledik ama kimse ilgilenmiyor. Komşunun inekleri öldü, çocukları hep rahatsızlandı. Buraya pikniğe gelen çocuklar vardı, suda yakaladıkları balığı yedikten sonra rahatsızlandılar" dedi.

"Tesisimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uzak izleme sistemiyle 24 saat izleniyor"

İHA'nın sorularını yanıtlayan 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap Erdem ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim arıtma tesisimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uzak izleme sistemiyle 24 saat izleniyor. Herhangi bir eksiklik durumunda bize verilen enerji teşvikleri kesintiye uğrar. Burada yaşanan sıkıntı 1. Organize Bölgesi'nin bize gönderdiği baypas borularında yaşanıyor olabilir. Yani 24 bin metreküp bizim, 24 bin metreküp de 1.Organizenin kapasitesi. Burada kapasite fazlası olan suyu 1. Organize bize gönderiyor. Biz de bu suyu arıtarak gönderiyoruz. Yani eğer 1. Organize kapasiteyi aşıyorsa bu suyu da bizim tesisimize verebilir" diye konuştu.