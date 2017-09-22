Atiker Konyaspor Genel Müdürü Görevinden Alındı

2 gün önce sportif direktör Bülent Akın ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor'da genel müdür Muhammed Ak görevinden alındı.

Atiker Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak görevinden alındı.

2 gün önce sportif direktör Bülent Akın ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor'da genel müdür Muhammed Ak görevinden alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1.5 yıldan bu yana görev yapan genel müdürümüz Muhammed Ak, yönetim kurulumuzun tasarrufu doğrultusunda görülen lüzum üzerine görevini bırakmıştır. Görev yaptığı süre içinde kulübümüzün kurumsallaşması yönünde önemli katkıları bulunan Sayın Muhammed Ak'a camiamıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.