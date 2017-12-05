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Atiker Konyaspor, Vitoria Guimares Maçının Konya’daki Son Çalışmasını Yaptı

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Atiker Konyaspor, Vitoria Guimares Maçının Konya’daki Son Çalışmasını Yaptı
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Vitoria Guimares maçının Konya'daki hazırlıklarını tamamladı.

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Vitoria Guimares maçının Konya'daki hazırlıklarını tamamladı.

7 Aralık Perşembe günü deplasmanda UEFA Avupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında Vitoria Guimares ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Konya'daki hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular topla oyun ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı.

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