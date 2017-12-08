Atiker Konyaspor’dan Avrupa’ya Veda

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Vitoria Guimares ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Vitoria Guimares ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce kazanma odaklı oynayacaklarını söylediğini anımsatan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Maça bakıldığı zaman ilk yarıda maçı bitirebilirdik özellikle 1-0'dan sonra çok net pozisyonumuz var Malik ile ama bunu başaramadık. Oyun içerisinde özellikle 1-0'dan sonra ve ikinci yarı itibariyle rakibimizde doğal olarak oyuna ortak olmaya çalıştı. 1-1'den sonra maçın gittiği geldiği anlar oldu, biz kazanabilirdik direkten dönen top, rakibin direkten döndüğü topu… Bakıldığı zaman evet beraberlik doğru bir sonuç gibi görünüyor. Üç maçtır takımın başında UEFA maçları oynuyoruz. Üç maçtır kaybetmedik, Salzburg, Marsilya ve burası. Bu üç maçı da kazanabilirdik. Ama tabi bakıldığı zaman bugün itibariyle grubun dışında kaldık. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Özellikle oyuncularımı bu süreçte ortaya koyduğu performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Doğru bir temsil süreci yaşadılar, özellikle bu sene. Geçen sene UEFA'da 1 puan alan bir Konyaspor vardı. Bu sene 6 puan alan ve kendini geliştiren bir takım görüntüsü var, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Marsilya maçında ve Vitoria Guimaraes maçında yenilen gollerin sorulması üzerine Özdilek, "Futbol enteresan bir oyun. Tam kazandığımız dediğimiz anda Marsilya maçında rakip 1-1'i yakaladı. Doğal olarak avantajı kendi lehine çevirdi. Belki maçı kazansaydık bugün farklı bir atmosferde bu müsabakaya gelecektik. Ama biz Marsilya ile berabere kaldık diye ciddi anlamda biz çok üzüldük. Bunun travması oldu Avrupa arenasında kolay değil. Marsilya kendi ülkesinde 12 kere şampiyon olmuş. UEFA Liginde çok tecrübeli bir takım. Dolayısıyla biz yeni yeni bu kulvarda tecrübelenmeye çalışan bir takımız. İkinci senemizde bence çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ve onun için bugün itibariyle dediğim gibi maçın ilk yarısında fişi çekebilirdik, işi bitirebilirdik. Ama tabi üretmede sıkıntı yok ama son vuruşlarda talihsizliğimiz ve biraz da beceriksizliğimiz var. Ama neticesinde kolay değil burada Guimaraes'e karşı oynamak. Sonuçta deplasmanda alınan 1 puan hem ülke adına hem moral adına önemliydi bugün. Bitirebilir miydik? Evet 1-1'den sonra da direkten dönen top var. Kaybedebilir miydik? Evet. Rakibinde direkten dönen topu var. 1-1'den sonra gelen giden müsabaka oldu ama ortaya konan futbol, mücadele ve puansal anlamda iyi bir geceydi bizim için" diye konuştu.