  • BIST 106.448
  • Altın 155,045
  • Dolar 3,8563
  • Euro 4,5464
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 10 °C

Atiker Konyaspor’dan Avrupa’ya Veda

» »
Atiker Konyaspor’dan Avrupa’ya Veda
UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Vitoria Guimares ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Vitoria Guimares ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce kazanma odaklı oynayacaklarını söylediğini anımsatan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Maça bakıldığı zaman ilk yarıda maçı bitirebilirdik özellikle 1-0'dan sonra çok net pozisyonumuz var Malik ile ama bunu başaramadık. Oyun içerisinde özellikle 1-0'dan sonra ve ikinci yarı itibariyle rakibimizde doğal olarak oyuna ortak olmaya çalıştı. 1-1'den sonra maçın gittiği geldiği anlar oldu, biz kazanabilirdik direkten dönen top, rakibin direkten döndüğü topu… Bakıldığı zaman evet beraberlik doğru bir sonuç gibi görünüyor. Üç maçtır takımın başında UEFA maçları oynuyoruz. Üç maçtır kaybetmedik, Salzburg, Marsilya ve burası. Bu üç maçı da kazanabilirdik. Ama tabi bakıldığı zaman bugün itibariyle grubun dışında kaldık. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Özellikle oyuncularımı bu süreçte ortaya koyduğu performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Doğru bir temsil süreci yaşadılar, özellikle bu sene. Geçen sene UEFA'da 1 puan alan bir Konyaspor vardı. Bu sene 6 puan alan ve kendini geliştiren bir takım görüntüsü var, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Marsilya maçında ve Vitoria Guimaraes maçında yenilen gollerin sorulması üzerine Özdilek, "Futbol enteresan bir oyun. Tam kazandığımız dediğimiz anda Marsilya maçında rakip 1-1'i yakaladı. Doğal olarak avantajı kendi lehine çevirdi. Belki maçı kazansaydık bugün farklı bir atmosferde bu müsabakaya gelecektik. Ama biz Marsilya ile berabere kaldık diye ciddi anlamda biz çok üzüldük. Bunun travması oldu Avrupa arenasında kolay değil. Marsilya kendi ülkesinde 12 kere şampiyon olmuş. UEFA Liginde çok tecrübeli bir takım. Dolayısıyla biz yeni yeni bu kulvarda tecrübelenmeye çalışan bir takımız. İkinci senemizde bence çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ve onun için bugün itibariyle dediğim gibi maçın ilk yarısında fişi çekebilirdik, işi bitirebilirdik. Ama tabi üretmede sıkıntı yok ama son vuruşlarda talihsizliğimiz ve biraz da beceriksizliğimiz var. Ama neticesinde kolay değil burada Guimaraes'e karşı oynamak. Sonuçta deplasmanda alınan 1 puan hem ülke adına hem moral adına önemliydi bugün. Bitirebilir miydik? Evet 1-1'den sonra da direkten dönen top var. Kaybedebilir miydik? Evet. Rakibinde direkten dönen topu var. 1-1'den sonra gelen giden müsabaka oldu ama ortaya konan futbol, mücadele ve puansal anlamda iyi bir geceydi bizim için" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uefa Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Braga: 1 (Maç Sonucu)07 Aralık 2017 Perşembe 21:58
  • Türkiye Büyükler Ferdi Judo Şampiyonası Antalya’da Başladı07 Aralık 2017 Perşembe 21:53
  • Yılın En İyi Oyuncusu Ronaldo Oldu07 Aralık 2017 Perşembe 21:38
  • Uefa Uluslar Ligi’nde Torbalar Belli Oldu07 Aralık 2017 Perşembe 21:23
  • 2017 Ballon D’or Ödülünü Real Madrid’in Yıldız Oyuncusu Cristiano Ronaldo Kazandı.07 Aralık 2017 Perşembe 21:23
  • Uefa Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Braga: 0 (İlk Yarı)07 Aralık 2017 Perşembe 20:53
  • Uefa Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 1 - Braga: 0 (Maç Devam Ediyor)07 Aralık 2017 Perşembe 20:28
  • Lucescu, Tribünde07 Aralık 2017 Perşembe 20:28
  • Başakşehir’de Filistin’e Destek07 Aralık 2017 Perşembe 20:13
  • Bakan Osman Aşkın Bak’tan Başakşehir’e Destek07 Aralık 2017 Perşembe 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti