Atiker Konyaspor’dan Kenetlenme Çağrısı

Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Son dönemde camiamızda yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, aşağıdaki değerlendirmelerin ve açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Bilindiği üzere Atiker Konyaspor Kulübümüzün başkanlık görevini üstlenen Ahmet Şan kamuoyu tarafından bilinen konu nedeniyle 22 Ağustos 2017 tarihinde istifa etmiş, bunun üzerine yönetim kurulumuz acilen toplanarak durum değerlendirmesi yapmış ve tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince ikinci başkanımız Fatih Yılmaz'ı oybirliği ile başkanlığa seçmiştir. Bu gelişmenin ardından yönetim kurulumuzda görev bölümü yapılmış ve bazı üyelerimizin görev tanımları değişmiştir. Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu, Sayın Başkanımız Fatih Yılmaz önderliğinde ilk günden bu yana, kararları dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın kendi iradesi almış, bundan sonra da tavrına, bu doğrultuda devam edecektir. Konyaspor bir süredir abluka altındadır. Olayları yakından takip eden camiamızın kıymetli mensupları, Atiker Konyaspor'umuzun üzerine sezon başından bu yana oynanan oyunların farkındadır. Dört bir taraftan böylesine köşeye sıkıştırılmaya çalıştığımız bir dönemde daha çok birbirimize kenetlenmemiz gerekirken, isteyerek, yönlendirilerek ya da tamamen Konyaspor'umuzu koruma refleksi ile hareket eden bir kesimin olduğu ve bu davranışların kulübümüze ciddi anlamda zarar verdiği görülmektedir. Oysa camiamızın her zamankinden daha çok tek yumruk olmaya ihtiyacı vardır. Bugün haklı ya da haksızın öncelikli olarak tartışılacağı bir zaman değildir. Yeri geldiğinde ortaya atılan iddiaların tamamı yeniden gündeme getirilir ve bizler de bunun cevabını veririz. Ancak içinde bulunduğumuz durum öncelik sıralamalarımızın değişmesini mecburi kılmaktadır. Bugün Atiker Konyaspor'umuzun gündeminin ilk sırasında koşullar ne olursa olsun hiçbir gerekçe göstermeden camianın kenetlenmesi yer almalıdır. Konyaspor köklü tarihi, gelenekleri olan büyük bir kulüptür ve camiamızın tek vücut olması halinde her türlü zorluğa karşı gelecek, hatta en kısa sürede bu saldırıları gündeminden çıkaracak kuvvet ve kudrete sahiptir. İşte bu yüzden yüreği Konyaspor sevgisiyle dolu herkesi kulübümüzün geleceği için her türlü iç hesaplaşmaları bir tarafa bırakıp bila istisna 95 yıllık ulu çınarımıza omuz vermeye, desteklemeye davet ediyoruz. Konyaspor, yeşil beyaz renklere, armaya, çift başlı kartala gönül vermiş herkesindir. Başka Konyaspor yok."