Atıkları sanata dönüştürdü

Samsun'da bir lisede görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Maksude Güney, aşırı tüketime tepki göstermek amacıyla atık malzemeleri kullanarak çeşitli eserler yaptı

Samsun'da Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Maksude Güney, insanların tüketim çılgınlığına gönderme yaparak farkındalık oluşturmak amacıyla atıklardan eserler yapmaya karar verdiğini söyledi. Çalışmaları için ihtiyaç duyduğu malzemelerin büyük bölümünü sanayi hurdalığından temin ettiğini anlatan Güney, kullanılmayan süs eşyaları, kağıt, eski elektronik parçalar başta olmak üzere her türlü atığı değerlendirdiğini belirtti.

Çalışmasının çıkış noktasının daha çok tüketim kültürünün yoğunlaşması ve insanların tüketimden zevk alır hale gelmesi olduğuna dikkati çeken Güney, şöyle devam etti: "Bilgisayar parçalarından incik boncuğa, yalıtım malzemesinden açık bilgisayar parçalarına kadar pek çok farklı şeyi çalışmalarımda kullanmaya çalıştım. Kullanılmaz dediğimiz her türlü objenin kendine yer edinebileceğini, göze hoş gelebilecek çalışmaların çıkabileceğini insanlara göstermek istedim. Bunu yaparak da tüketim toplumuna bir gönderme yapmış olduk. İnsanların tüketerek mutlu olmaya çalışmasının yanlış olduğunu, asıl mutluluğun üreterek yaşandığını göstermeye çalışıyorum."

Güney, "Yaklaşık 2 ayda 'Retro Sentez' adını verdiğim sergiyi hazırladım. Sergide atıkları kullanarak yaptığım 18 tablo bulunuyor. Atıkları tabloya yerleştirdikten sonra üzerlerini boyuyorum" dedi.