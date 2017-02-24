  • BIST 88.258
  • Altın 145,686
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 18 °C

Atıkları sanata dönüştürdü

»
Atıkları sanata dönüştürdü
Samsun'da bir lisede görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Maksude Güney, aşırı tüketime tepki göstermek amacıyla atık malzemeleri kullanarak çeşitli eserler yaptı

Samsun'da Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Maksude Güney, insanların tüketim çılgınlığına gönderme yaparak farkındalık oluşturmak amacıyla atıklardan eserler yapmaya karar verdiğini söyledi. Çalışmaları için ihtiyaç duyduğu malzemelerin büyük bölümünü sanayi hurdalığından temin ettiğini anlatan Güney, kullanılmayan süs eşyaları, kağıt, eski elektronik parçalar başta olmak üzere her türlü atığı değerlendirdiğini belirtti.

atik-sanat1.jpg

Çalışmasının çıkış noktasının daha çok tüketim kültürünün yoğunlaşması ve insanların tüketimden zevk alır hale gelmesi olduğuna dikkati çeken Güney, şöyle devam etti: "Bilgisayar parçalarından incik boncuğa, yalıtım malzemesinden açık bilgisayar parçalarına kadar pek çok farklı şeyi çalışmalarımda kullanmaya çalıştım. Kullanılmaz dediğimiz her türlü objenin kendine yer edinebileceğini, göze hoş gelebilecek çalışmaların çıkabileceğini insanlara göstermek istedim. Bunu yaparak da tüketim toplumuna bir gönderme yapmış olduk. İnsanların tüketerek mutlu olmaya çalışmasının yanlış olduğunu, asıl mutluluğun üreterek yaşandığını göstermeye çalışıyorum."

Güney, "Yaklaşık 2 ayda 'Retro Sentez' adını verdiğim sergiyi hazırladım. Sergide atıkları kullanarak yaptığım 18 tablo bulunuyor. Atıkları tabloya yerleştirdikten sonra üzerlerini boyuyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Telekom Lisesi Polonya'da20 Şubat 2017 Pazartesi 00:11
  • Başsavcı Vekili'nin fotoğrafları takvim oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 00:05
  • Ivana Sert, Samsun’un en bakımlısını seçti19 Şubat 2017 Pazar 23:52
  • Ordu'nun '4 mevsim' fotoğrafları sergileniyor19 Şubat 2017 Pazar 23:31
  • Canik'te görkemli gala19 Şubat 2017 Pazar 22:46
  • Bimarhane'ye yoğun ilgi17 Şubat 2017 Cuma 17:19
  • 'Mucize Doktor ve Rita' yeniden sahnede17 Şubat 2017 Cuma 17:14
  • Amasya'nın tarihi Valilik'te sergileniyor17 Şubat 2017 Cuma 10:00
  • Eğitim aşkı dünya birincilikleri getirdi16 Şubat 2017 Perşembe 19:27
  • Samsun bizim ikinci memleketimiz16 Şubat 2017 Perşembe 19:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti