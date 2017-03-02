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Atıksu Arıtma Tesisinin Yüzde 40’ı Tamamlandı

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Atıksu Arıtma Tesisinin Yüzde 40’ı Tamamlandı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İller Bankası'nın desteği ile inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İller Bankası'nın desteği ile inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinin yüzde 40'ı tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'da çevre sorunlarını ortadan kaldırmak için inşa edilen atıksu arıtma tesislerindeki çalışmalara devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, çalışmaların devam ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine atıksuyu iletecek kollektör hatları güzergahında yapılacak revizyon ile aynı kapsamda yapılacak güneş enerjisi sisteminin proje aşamaları ile ilgili incelemelerde bulundu. Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak'a, İller Bankası Kontrol Mühendisi Mehtap Büyüknisan ve MASKİ Genel Müdürlüğü teknik personelleri eşlik etti.

Betonarme imalatlarında sona yaklaşıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, İller Bankası ile ortaklaşa hayata geçirecekleri Manisa Merkez Atıksu Artıma Tesisinde havalandırma havuzlarında betonarme imalatlarında sona yaklaşıldı. Tesisin Blover Binası, çamur susuzlaştırma ve trafo binalarının betonarme imalatlarının tamamlanmasıyla tesisisin yüzde 40'ı tamamlanmış oldu.

MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, tesisin faal duruma geçmesi için Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtti. Kaynak," Manisa genelinde 13 adet Atıksu Arıtma Tesisimiz ile Büyükşehir Belediyeleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Atıksu Arıtma Tesislerine en çok yatırım yapan Büyükşehir Belediye konumundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın en büyük hayallerinden biri olan Gediz ve Kuzey Ege Havzalarını önceden olduğu gibi temiz ve sağlıklı günlerine kavuşturmak olduğunu biliyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak İller Bankası ile tesislerimizi Manisa'mıza kavuşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Proje Daire Başkanlığı olarak altyapı tesislerinin inşaat aşamasında da olası proje revizyonu gibi konularda teknik destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Atıksu Arıtma Tesisinin Yüzde 40’ı Tamamlandı

Atıksu Arıtma Tesisinin Yüzde 40’ı Tamamlandı

Atıksu Arıtma Tesisinin Yüzde 40’ı Tamamlandı

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