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Atıl Durumdaki Havaalanı Odü’ye Devredildi

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Atıl Durumdaki Havaalanı Odü’ye Devredildi
Ordu'nun Ünye ilçesindeki Orman Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumunun ortak kullandığı havaalanı arazisi, Ordu Üniversitesine(ODÜ) tahsis edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Orman Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumunun ortak kullandığı havaalanı arazisi, Ordu Üniversitesine(ODÜ) tahsis edildi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un girişimleri ile Ünyelilerin bir süredir beklediği Ordu Üniversitesi Ünye yerleşkesi arazi sorunu, olumlu sonuçlandı. Mülkiyeti, Orman Genel Müdürlüğüne ait olan ve Türk Hava Kurumu tarafından eğitim pisti olarak kullanılan ve şu an atıl durumda olan havaalanı arazisi, Ordu Üniversitesine verildi. Yakın bir zamanda tahsis işlemleri sona ermesi beklenen 166 bin metrekarelik arazi, Ünye'yi yükseköğretim alanında da il genelinde önemli bir yere taşıması bekleniyor.

26 yılda sadece pırpır indi

Zamanın Sanayi ve Ticaret Bakanı olan ANAP Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün girişimleriyle Ünye şehir merkezine 5 kilometre mesafede Göbünalcı köyünde yapımına 1989 yılında başlanan havaalanı, 26 yıldır beton pisti ile adeta unutuldu. 1989 yılında ANAP hükümetinde Sanayi ve Ticaret Bakanı olan Şükrü Yürür'ün doğum yeri Ünye ilçesinde, önce bir limanın temelinin atılmasından sonra havaalanı yapılması girişimine hükümetin de destek vermesiyle temel atılarak bin 100 metre uzunluğunda bir pist yapıldı. İlk etapta pervaneli uçakların inip kalkacağı stol tipi bir havaalanı olarak başlanan çalışmanın, zaman içinde büyütülerek uluslararası boyutlara taşınması hedeflendi. Pistin yapılmasının ardından hiçbir alt yapı çalışması gerçekleşmeyince ve zamanın siyasi tartışmaları içerisinde konu gündemini yitirince, Ünye'ye havaalanı yapılması fikri sürekli askıya alındı.

İnekler otluyordu

1991 yılında ANAP Genel Başkanı ardından Başbakan olan Mesut Yılmaz'ın erken seçim kararı almasının ardından, Ünye Havaalanı ANAP'lıların propaganda alanı oldu. Pisti hazır halde bekleyen havaalanına zamanın Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin bizzat kullandığı bir pırpır uçağı indi. Ancak bu iniş "seçim propagandası" olarak kaldı. Havaalanına bir daha uçak inmedi. Ünyeliler de 26 yıldır havaalanı beton pistine fındık sererken etrafındaki alanlarda ise ineklerini otlattı.

Atıl Durumdaki Havaalanı Odü’ye Devredildi

Atıl Durumdaki Havaalanı Odü’ye Devredildi

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