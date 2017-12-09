Atılan Her Gol, Akaryakıtta Yüzde 1 İndirim Sağlayacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'a düzenli gelir kaynakları sağlamak amacıyla yönetimin uygulamaya koyduğu akaryakıt istasyonları projesinin...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'a düzenli gelir kaynakları sağlamak amacıyla yönetimin uygulamaya koyduğu akaryakıt istasyonları projesinin ilki gerçekleşti.

Bandırma'nın Ayyıldız Mahallesi'nde hizmete giren "Ban Ban Petrol" adlı akaryakıt istasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına akaryakıt istasyonunun yönetimini üstlenen ünlü akaryakıt markasının Müdürü Muraf Özusta ve şirket sahibi Davut Zirek ile Bandırmaspor Onursal Başkanı ve Bandırma Spor Vakfı Başkanı Dursun Mirza katıldı.

İlk sözü alan Bölge Müdürü Murat Özusta, firmalarının ağırlıklı olarak Ege ve Marmara Bölgesinde 350 bayisi bulunduğunu ve akaryakıtı Tüpraş'tan aldıklarını ifade ederek, "Biz yerli bir firmayız. Ban Ban Petrol'de her ayın onunda yüzde 10,5, maç günlerinde Bandırmaspor'un her attığı gol için % 1 indirim yapacağız. Ban Ban kartların dağıtımına en kısa sürede ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

Kısa bir teşekkür konuşması yapan Ban Ban Petrol sahibi Davut Zirek de 2018 yılı içinde tüm akaryakıt satışlarında yüzde 5 standart indirim yapacaklarını ifade etti.

Son olarak konuşan Bandırmaspor Onursal Başkanı ve Bandırma Spor Vakfı Başkanı Dursun Mirza da bölgeye katkı yapacak tüm yatırımcılara destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Yeni açılan akaryakıt istasyonun adının Ban Ban olması ve Bandırma insanına ve Bandırmaspor'a katkı vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. İhaleye çıkıldığı zaman bazı büyük ağabeylerimiz ihaleye kimse girmez dediler. Ancak bugün pırıl pırıl bir tesis ortaya çıktı. Spor kulüplerimize kalıcı ve düzenli bir gelir kaynağı yaratılmış oldu. Biz iki benzinlik düşünüyorduk lakin bir ayak eksik kaldı. Ro Ro Taşımacılığı Derneği ile yaptığımız protokol ile de her TIR'dan Bandırmaspor'a katkı payı alacağız" dedi.

Tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekimi ve forma hediye edilmesiyle sona erdi. Daha sonra hizmete giren akaryakıt istasyonuna gidilerek burada da basına akaryakıt istasyonu ve müşterilere verilecek Ban Ban Kart hakkında bilgi verildi.