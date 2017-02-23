Atlasglobal’den Rusya Atağı

Atlasglobal'ın Rusya için yeni açacağı seferlerini duyurduğu basın toplantısında konuşan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Turizm Yatırımcıları...

Atlasglobal'ın Rusya için yeni açacağı seferlerini duyurduğu basın toplantısında konuşan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Murat Ersoy, 2016 yılı turizm sektörünün değerlendirmelerini yaparken 2017 için de Rus turist sayısının 5 milyonu geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

2016 yılında özellikle Rus turist sayısının ciddi derecede azalması ve turizm sektöründe olumsuz koşullar yaşanması ile birlikte Atlasglobal, rotasını Rusya ve BDT ülkelerine çevirdi ve 2017'de açılacak 17 yeni hatla, Antalya'dan 1500, İstanbul'dan ise 4000'e yakın sefer düzenlemesi ve bu seferlerle toplam 1 milyon yolcu taşınması planlanıyor.

"Rusya turizm pazarında yüzde 80, diğer pazarlarda yüzde 30 kayıp yaşandı"

Öncelikli olarak 2016 turizm sektörünü değerlendiren Murat Ersoy, "Ülkemizde yaşanan olumsuzluklardan dolayı 2016 yılı turizm sektörü açısından çok kötü geçti. Rus turizm pazarında yüzde 80, diğer pazarlarda yüzde 30 kayıp yaşandı. Yolcu başına elde ettiğimiz turizm gelirinde yüzde 30 geriye düşüşler oldu. Bu yüzden Türkiye'nin karşısına yeni alternatif turizm destinasyonları çıkarılmaya başlandı. Çünkü artık Türkiye'ye kalıcı yatırımlar için güven duyulmuyor. Yani karşımızda yeni ve kalıcı turizm yatırımları olacak" dedi.

Bu oluşan durumlar karşısında turizm sektörü olarak, "Toptancılıktan perakendeciliğe geçeceğiz" diyerek yeni planlanan projelerden de bahseden Ersoy, "Türkiye olarak alternatif yeni pazarlar açacağız ve bunları tanıtacağız. Türk turizm sektöründe toptancılıktan perakendeciliğe geçiş yapacağız. Tatil ve turizm yerlerine düzenli turlar düzenlenecek. Rus turizm pazarı 2016 yılında bıçak gibi kesildi ve başka tatil yerlerine gittiler. Fakat Rus turist Türkiye'de mutlu tatil yapan ve mutlu dönen bir turist kategorisindeydi. Gittikleri diğer tatil yerlerinde bu yıl istediklerini alamadılar. Bu yüzden tekrar Türkiye'yi tercih edecekler ve sayı 5 milyonu geçecek" şeklinde konuştu.

Yeni açılan hatlarla hedef 1 milyon yolcu

Bu yılki yeni hatların yaz sezonu açılana kadar tamamlanacağını söyleyen Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa, Ortadoğu ve Rusya'da 35 ülkede 50'den fazla noktaya uçuş gerçekleştireceğiz. Atlasglobal, Rusya'da 12 Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinde ise toplamda 17 yeni noktaya daha uçmaya başlıyor. Atlasglobal'in Rusya'daki 12 yeni uçuş hattı; Tümen, Samara, Mahaçkale, Nizhny Novgorod, Chelyabinsk, Volvograd, Kazan, Nizhekamsk, Rostov, Krasnodar, St. Petersburg ve Moskova şehirlerini kapsıyor. Atlasglobal'in BDT uçuş noktaları ise Karaganda, Aktau, Astana, Almata ve Çimkent olarak sıralanıyor. Bu noktaları seçmemizde, bölge ile gerçekleşen ticari ilişkilerin yoğunluğu, ülkeler arasındaki yatırım hacmi, bölge halkının Türkiye'ye ilgisi ve yıllık seyahat bütçeleri en önemli kriterler oldu. İstanbul'un yanı sıra Antalya'dan da bu bölgelere direkt tarifeli seferlerin başlayacak olması, sektörde adeta bir canlılık yaratacak. 2017 yılında Rusya ve diğer BDT ülkelerinden Antalya ve İstanbul'a düzenleyeceğimiz tarifeli seferlerle 1 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz."

Rusya'nın 12 şehrinden haftada 120'den fazla uçuş, Kazakistan'ın 5 şehrinden haftada 21 uçuş, Moldova'dan haftada 9 uçuş ve Ukrayna'nın 5 şehrinden haftada 28 uçuş ile bu ülkelerin İstanbul'a ve Antalya'ya bağlanacağını belirten Ersoy, "Yıllık olarak Antalya'dan 1500, İstanbul'dan ise 4000'e yakın uçuş planlıyoruz. Rusya hatlarımız için ortalama fiyatımız gidiş-dönüş yaklaşık 250 dolar olacak" dedi.

İlaveten 1 milyon turist

Bu yeni açılan hatlarla birlikte Türkiye'ye gelen turist sayısına ilaveten 1 milyon turistin geleceğini de vurgulayan Ersoy, "BDT ülkelerine yönelik açılan bu uçuş hatlarının hem turizm hem de ekonomik ilişkiler açısından stratejik bir önem taşıyor. Bu uçuşlarla birlikte hedefimiz ilaveten 1 milyon turist getirmek. Rus turistin 2016'ya baktığımız zaman kişi başı geliri Avrupalı turistin 2-3 katı. Avrupalı turistten artış beklemiyoruz. Fakat harcama kapasitesi çok daha yüksek olabilecek pazar hedefliyoruz. Bu şekilde de 2016'ya göre 2017 ile turizm gelirimiz 2016'daki kaybımızın yüzde 50'sini karşılarız ve eğer bir aksilik çıkmazsa en fazla 3-4 sene için Türk turizmini eski haline getireceğiz" diye konuştu.

"Kur riski kalkacak, turizm hareketlenecek"

Türk bayraklı havayolu şirketlerinin Rusya'ya tarifeli uçuşlar düzenlemesinin turizm sektörüne önemli katkılar sağlayacağını da ifade eden Ersoy, "Rusya-Türkiye arasında ticaretin ruble ile yapılmaya başlaması yönündeki çalışmalar olumlu sonuçlanıp uygulama başlatıldığında kur riski de ortadan kalkacak ve satışlara yansıması çok olumlu olacak. Rublenin dolar karşısında yüzde 15'e varan değer kazanması da Rus turistin satın alma gücünü artırdı. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki dönemde 5 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. 31 Mart'a kadar gerçekleşecek erken rezervasyonlar ile bu turist sayısının yüzde 25'i yaz için yerlerini ayırtmış olacak" yorumlarını yaptı.