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Atletizme Süleymanpaşa Belediyesi Damgası

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Atletizme Süleymanpaşa Belediyesi Damgası
Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Kız Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 258 sporcunun katıldığı Küçükler...

Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Kız Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 258 sporcunun katıldığı Küçükler Atletizm Festivali'nde Bölge 3.'sü olmayı başardı.

İstanbul'da gerçekleştirilen yarışlarda takım olarak bölge üçüncülüğünün kazanılmasının yanı sıra bireysel performansta da Süleymanpaşalı gençler kürsüye çıkmayı başarırken yüksek atlamada Ecehan Demirkıran altın madalya, Ceren Coşkun ise fırlatma topunda gümüş madalya aldı.

Turnuva sonrasında açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Branşı Antrenörü Bayram Kırboğa, "Her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir ekibiz. Ben sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki turnuvalarda inanıyorum ki daha büyük başarılar kazanacağız. Bizlere destek olup bu başarıda önemli pay sahibi olan velilerimize, Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Deniz Taner'e ve Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat'a teşekkür ederim" dedi.

Atletizme Süleymanpaşa Belediyesi Damgası

Atletizme Süleymanpaşa Belediyesi Damgası

Atletizme Süleymanpaşa Belediyesi Damgası

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