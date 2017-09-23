Ato Başkanı Baran, Siirt Tso Seçimlerinde Güven Kuzu’ya Destek Çıktı

1 Ekim 2017 pazar günü yapılacak Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimlerinde Güven Kuzu'ya destek için Siirt'e gelen Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı...

1 Ekim 2017 pazar günü yapılacak Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimlerinde Güven Kuzu'ya destek için Siirt'e gelen Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara ile Siirt ticaret odalarının seçimden sonra "kardeş oda" ilan edilerek tecrübelerini paylaşacağını söyledi.

Siirt TSO'da düzenlenen toplantıda konuşan STSO Başkanı Güven Kuzu, kendilerini kırmayarak Siirt'e kadar gelip destek çıkan ATO Başkanı Baran'a teşekkür etti. Kuzu, "Değerli ATO Başkanı Baran bize destek olduklarını bildirmek için buraya kadar geldi. Onu görmekten mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Kendisi her konuda bizi destekliyor. ATO seçimlerinde de biz her türlü desteği kendisine vereceğiz" dedi.

"Tüm desteğimiz kardeşim Güven içindir"

ATO Başkanı Baran ise Tillo'da Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, hocası İsmail Fakirullah için yaptırdığı "Işık Düzeneği'ni izlemek ve aynı zamanda oda seçimlerinde Güven Kuzu'ya destek çıkmak için Siirt'e geldiğini aktardı. Baran, "Birkaç gün önce adaylığını açıklayan Güven Kuzu kardeşim tabi ticaretiyle Siirt'in dışına çok taşmış. Biliyorsunuz cari açığı olan bir ülkeyiz, bunu kapatma adına belki yurt dışından Türkiye'ye döviz kazandıran bir kardeşimiz. Bu ülkede taş üzerine taş koyan herkesin başımız üzerinde yeri olduğu gibi Güven kardeşimiz de bizim için çok büyük değerdir. Ona destek vermek bizim için çok büyük bir onurdur. Kuzu, bu süreçte Siirt'i, bu memleketi bilen, dışarıda ticareti olsa da kazancını burada paylaşan, burada dağıtan ve burayı iyi bilen bir kardeşimiz. İstiyoruz ki ticaret odasında başarılı olsun, burada elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

7 ay sonra yapılacak olan ATO seçimlerine de değinen Baran, ATO seçimlerinde Güven Kuzu'nun tecrübesinden de istifade edip desteğini alacaklarını aktardı. Baran, "ATO seçimlerini takip etmişsiniz. Türkiye'de sadece Ankara seçimleri ertelendi. Nisan ayında seçimlerimiz yapılacak. Belki seçimleri etkilemeye yönelik bir takım manipülasyonlar büyüklerimiz tarafından fark edildi ve ayrıcalık yapıldı. Biz rahatlıkla bütün gücümüzü hem dostumuz, kardeşimiz hem Siirt'imiz için hem de Türkiye için Güven Kuzu'dan yana kullanacağız" diye konuştu.

Referanduma yönelik açıklama

Baran, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimince yapılması düşünülen referandum sürecine yönelik olarak da Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, kendi bölgesinde lider bir ülke olan Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını aktardı. Baran, "Türkiye bugün dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Bir kaç gün önce ABD'de sayın cumhurbaşkanımızın nasıl karşılandığı, dünya liderlerinin nasıl randevu aldığını hepimiz gördük. Ve inanıyorum ki süreç Türkiye Cumhuriyeti devletinin istediği ölçüde devam edecektir. Belki bu süreçte vaz geçeceklerdir. Türkiye güçlüdür ve üzerine düşeni yapacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti meşrudur, bölgesinin lider ülkesidir ve elinden gelini yapacaktır. Bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti devletinin dışında, onayı olmadan bir şeyler yapmaya kalkışacaklarına inanmıyorum" dedi.

Baran, seçim sonuçlarına göre Ankara ve Siirt ticaret odalarını kardeş oda ilan edilerek birbirlerinin tecrübelerini paylaşacaklarını aktardı.