Ato’dan Sigorta Acentelerine Müjde

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) girişimleri sonucu sigorta acenteleri KOBİ kapsamına alındı.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) girişimleri sonucu sigorta acenteleri KOBİ kapsamına alındı. Yeni düzenlemeye göre, bundan böyle sigorta acenteleri de KOSGEB desteklerinden faydalanabilecek.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyareti sırasında sigorta acentelerinin KOBİ statüsüne alınması konusunda destek istediğini belirterek, "Sayın Başbakanımızın, ziyaretimiz sırasında verdiği talimat çerçevesinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız konuyla ilgili gerekli düzenlemeyi yaptı. 15 Şubat'ta Odamızı ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü, koşulları sağlayan her sigorta acentesinin KOSGEB desteklerinden faydalanacağı müjdesini açıkladı" dedi. Türkiye genelinde 16 bin sigorta acentesinin KOSGEB desteklerinden faydalanabileceğini söyleyen Baran, "Sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alınması talimatını veren Sayın Başbakanımıza ve düzenlemeyi yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanımız Sayın Faruk Özlü'ye teşekkür ederiz" dedi.

ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri Başkan Gürsel Baran'a teşekkür ziyaretinde bulundu. ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Ziya Kemal Gazioğlu, Başkan Baran'a, "Acentelerin 20 yıllık KOBİ olma hayalleri gerçek oldu. Sayenizde 16 bin acente KOSGEB desteklerinden faydalanacak. Acenteler işlerini büyütmek için ucuz krediler kullanacaklar" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ATO'nun ev sahipliğinde düzenlenen Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu Tanıtım Toplantısı'nda, "Sigorta acenteleri bugünden itibaren başvurularını yapabilirler. Sistemi açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu desteği, şartları sağlayan herkese vereceğiz. Sigorta acentelerimizden de şartları sağlayan her acentemiz bu destekten faydalanacak" müjdesini vermişti.