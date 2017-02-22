Atölye Tanıtımına Yoğun İlgi

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile Uygulamalı Atölye Tanıtım...

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile Uygulamalı Atölye Tanıtım Günü düzenlendi.

Atölyeleri tanıtmak amacıyla Antares AVM'de düzenlenen etkinlik yoğun ilgi görürken, katılımcılar Akıl Oyunları Atölyesindeki oyunları deneme fırsatı buldular. Çocuklar arasında Tangram yarışmasının da düzenlendiği etkinlikte birçok atölye birimi tanıtıldı. Bilim Atölyesinde çocuklar eğlenceli deneyleriyle izleyenleri şaşırtırken, özellikle "kimyacının kibriti, fil diş macunu, roket yakıtı ve ateşi tutuyorum" deneyleri büyük alkış aldı. Tasarla, Yap, Oyna Atölyesinde yapılan ürünleri yakından inceleyen çocuklar, maket uçak, balonla çalışan araba, topaç ve fır fır yapımına katılma şansı buldular. Çini ve Resim Atölyelerinde minik seramikleri boyayıp, kendi mandalalarını tasarlayan çocuklar, İngilizce atölyesinde hafıza, renk kartlarıyla oynayıp, maske ve kuklaları konuşturdular.

Okçuluk atölyesi herkesin gözdesi oldu

Bu dönem yeni açılacak bilinen en eski olimpik spor dalı Okçuluk Atölyesi ise tanıtımının başladığı ilk andan itibaren önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bilim çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çocuklarımızın deneyerek öğrenmesi, uygulamalı atölye çalışmalarıyla öğrendiğini pekiştirmesi bilgiyi kalıcı hale getiriyor. Bizler atölye çalışmalarımızla çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, üretkenliklerinin artmasına katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.