Atso, Antalya’nın En Güzel Vitrinini Seçiyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Alışveriş Günleri kapsamında Antalya'nın en güzel vitrinlerinin seçileceği...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Alışveriş Günleri kapsamında Antalya'nın en güzel vitrinlerinin seçileceği bir yarışmanın düzenlendiğini bildirdi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Alışveriş Günleri kapsamında Antalya'nın en güzel vitrinlerinin seçileceğini söyledi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Çetin, "Antalya ticaretine değer katmak amacıyla bu yıl yeni bir etkinliği daha hayata geçiriyoruz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak "En Güzel Vitrin" yarışması başlattık ve başvuruları almaya başladık. Vitrinler kent kültürünün sembolleridir, kent estetiğinin bir parçasıdır. Bir kentte işyerlerinin, mağazaların vitrinleri ticaretin kalitesinin önemli bir unsurudur. Vitrinler kent kültürünün sembolleridir, kent estetiğinin bir parçasıdır. Antalya ticaretinde bu konuyu çok ihmal ettik. Dünya'nın önde gelen alışveriş merkezlerinde vitrin düzenlemelerine özel yatırımlar yapılıyor. Ürünler sanatsal bir tasarımla sunuluyor" dedi.

Çetin şöyle devam etti:

"Dünya'nın en ünlü caddeleri vitrinleri ile sanat galerisi gibi

İnsanlar da o vitrinleri seyrediyor, vitrin fotoğrafı çekiyor. Dünya'nın en güzel alışveriş caddeleri, vitrinleri ile adeta bir sanat galerisi ambiyansı sunuyorlar. Bu tasarımlar caddelere renk ve ruh katıyor. Hatta lüks alışveriş caddelerine, o vitrinlere gidemeyen insanlar için yazılımlar yapılıyor, insanlara internet üzerinden sanal gerçeklik ile bu vitrinleri görme imkânı sunuluyor. Teknolojideki müthiş gelişme vitrin tasarımlarına bile yansımış durumda. Artık teknolojik, dijital akıllı vitrinler dönemi başlıyor, dünya bunları konuşuyor. Bizdeyse halen tabela büyüklüğü, totem büyüklüğü yarışı var, ama vitrinin adı bile yok. Vitrin ve tabela özensizliği ticarette kaliteyi düşüren, kent estetiğini bozan, kent cazibesini olumsuz etkileyen faktörlerdir."

Türkiye'nin vitrini de Antalya

Antalya'ya gelen milyonlarca turistin kentin caddelerine, ticaretin yapısına, sosyal kültürüne bakarak Türkiye'nin geneli hakkında yargıya vardığını ifade eden "bu fikirlerini de ülkelerine döndüklerinde paylaşıyorlar. Yani bir bakıma Antalya da Türkiye'nin vitrinidir. Bu nedenle bizim Antalya olarak ülkemize karşı da sorumluluğumuz var. Antalya gibi bir turizm kentinde bizim hiçbir alanda özensiz olma lüksümüz bulunmuyor. Vitrin Yarışması ile bu farkındalığı artırmak istiyoruz. Yarışma kapsamında vitrindeki ışık düzeni, vitrinde kullanılan tema, yaratıcılık, renk tasarımı gibi kriterler doğrultusunda konunun uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendirme yapılacak.

Başvuruları 7 Temmuz itibariyle almaya başladık. Son başvuru tarihi 17 Ağustos olacak. Yarışmada dereceye giren birinciye 10 bin TL., ikinciye 7 bin 500 TL., üçüncüye 5 bin TL. ve iki katılımcıya da mansiyon olarak biner TL. para ödülü verilecek. Böylece güzel vitrinlere hem maddi hem de manevi anlamda önemli bir teşvik vereceğiz" diye konuştu.