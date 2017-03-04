Atso Başkanı Çetin: "Turizm Sektöründeki Gerileme Vergi Gelirleri Ve İstihdamı Olumsuz Etkiledi"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sektöründeki gerilemenin vergi gelirleri ve istihdamı olumsuz etkilediğin söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sektöründeki gerilemenin vergi gelirleri ve istihdamı olumsuz etkilediğin söyledi.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ve heyeti, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz da hazır bulunduğu ziyarette Antalya ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Davut Çetin, "Kentimiz son 2 senedir ekonomik anlamda zor dönemlerden geçiyor. Bu da Antalya'nın vergi gelirlerinden tutun istihdamına kadar çok büyük bir etkiye yol açıyor. Umudumuz 2017 yılında Antalya ekonomisinin eski günlerine dönerek geçmişteki hacmini yeniden kazanmasıdır" dedi.

Antalya'nın turizme bağlı bir ekonomiye sahip olmasının yaşanan bu olumsuzlukta büyük etkisinin olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, "2016 yılı Antalya'da turizm açısından çok büyük bir gerileme yaşandı. Bu da Antalya'daki tüm sektörleri olumsuz yönde etkiledi. Ancak 2017 yılına dair Rusya pazarında ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Umarım bu toparlanma sürer. Antalya'nın turizmde eski günlerine dönmesi tüm sektörlere olumlu yansır" ifadelerini kullandı.

Çetin, verginin ülkelerin kalkınmasındaki önemine de vurgu yaptı. Verginin kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaşmasını sağlamasına değinen Başkan Davut Çetin, "Ancak hem kalkınma hem de kamu hizmetlerinin sunulması konusunda vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanması çok büyük bir önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Uzun'dan ATSO üyelerine teşekkür

Antalya Vergi Dairesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Daire Başkanı Metin Uzun, "Bu yıl Vergi Haftası'nı 27 Şubat ile 5 Mart 2017 tarihleri arasında kutluyoruz. Bu vesileyle de sizleri ziyaret etmek istedik. Antalya'nın kanaat önderi bir sivil toplum kuruluşu olarak ATSO bizler için çok önemli. Antalya'nın en büyük vergi mükellefleri de ATSO üyesi. Sizlerin üyelerinden toplanan vergiler sayesinde Antalya'ya değer kazandırıyoruz. Bu değerden dolayı sizin nazarınızda tüm vergi mükellefi üyelerinize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.