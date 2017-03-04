Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ticaretteki en büyük problemlerden birinin tahsilat olduğunu ve ATSO Akademi tarafından "Çek...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ticaretteki en büyük problemlerden birinin tahsilat olduğunu ve ATSO Akademi tarafından "Çek Kanunundaki Son Değişiklikler ve Karekodlu Çek Uygulaması" konulu seminerle üyelerin bilglendirileceğini söyledi.

ATSO Meclis Salonunda 8 Mart tarihinde düzenlenecek seminerde, Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Kasım Akdeniz tarafından katılımcılara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) işbirliğinde hayata geçirilmiş olan karekodlu çek uygulaması, çek kanunundaki değişiklikler hakkında bilgiler verilecek. Karekodlu çek uygulamasının ticari hayata önemli katkılar sağladığını belirten Davut Çetin, çek ile yapılan alışverişlerin daha güvenli hale geldiğini, ticareti kolaylaştırıp hızlandırdığını ifade etti.

"Karekodlu çek ile çeki verenin ödeme geçmişi görülebiliyor"

Başkan Davut Çetin, karekodlu çek uygulamasının avantajlarıyla ilgili şunları kaydetti;

'Çek, piyasada en çok kullanılan ödeme araçlarından birisi. Ödeme araçlarının güvenilir olması ticaretin sağlıklı işlemesi için son derece önemli. Karekodlu çek uygulamasını da çekte güvenilirliği artırma yönünde güçlü bir adım olarak görüyorum.'

"Ticaretteki en büyük sorunlardan birisi "tahsilat" problemi"

Üyelerle yapılan anketlerde ticaretteki en büyük sorunlardan birisinin "tahsilat problemi" olduğunun belirlendiğini söyleyen Başkan Çetin sattığı malın karşılığında karşılıksız çek ile karşı karşıya kalan ve zor duruma düşen çok sayıda esnafı, iş adamı olduğunu söyledi. Çetin , " Karekodlu çek uygulaması ile çeki alan kişinin çek bilgilerinin doğruluğu ve çeki verenin ödeme geçmişini Findeks üzerinden dijital ortamda hızlı olarak kontrol etme imkânı bulunuyor. Bu şeffaflık, karşılıksız çek ile karşı karşıya kalma oranını çok büyük oranda düşürecektir.8 Mart'da Odamızda düzenleyeceğimiz seminer ile kare kodlu çek kullanımına dair uygulamalar ve çek sistemindeki mevzuat değişiklikleri katılımcılara anlatılacak. Karekodlu Çek Uygulamasının, ticarete getireceği kolaylıklar ve faydalarını içeren bilgilendirme seminerinin, ödemelerinde, tahsilatlarında çek kullanan iş dünyası temsilcileri için son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm üyelerimizi ve çalışanlarını bu seminere davet ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Davut Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki eğitim faaliyetlerinin ATSO internet sayfasındaki (www.atso.org.tr / ATSO Akademi) bağlantısından, twitter.com/ATSOAkademi ve facebook.com/ATSO Akademi'den takip edilebileceğini sözlerine ekledi.