Atso Başkanı Kırlangıç: "Abd’nin Kudüs Kararı Kabul Edilemez"

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ASO) Başkanı Murat Kırlangıç, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ASO) Başkanı Murat Kırlangıç, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Filistinlilerin hiçbir hukuki dayanağı olmayan insanlık dışı muamelelere maruz kalırken İsrail'e böyle bir koz verilmesinin hukuki, insani ve vicdani açıklamasının olamayacağını belirten Murat Kırlangıç, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı Filistin meselesine çözüm aramak yerine sorunları derinleştiren ABD'nin bu hamleyi geri çekmesi gerektiğini belirtti.

Filistin sorununun yalnızca Müslümanları ilgilendiren bir konu olmadığına değinen Kırlangıç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir" ifadelerini, konuyla ilgili açıklamalarını ve bölgedeki sorunları daha derinleştirecek adımların atılmaması konusundaki ikazını destekliyoruz. Kudüs'ün işgaline tüm dünyanın tepki vermesi gerekir" diye konuştu.