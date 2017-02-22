Atso Başkanı Özel, Cankurtaran Tüneli’nin Önemine Değindi

Artvin'in önemli sorunlarından birisi olan Cankurtaran Tüneli'nin acilen tamamlanıp açılmasını gerektiğinin altını çizen Artvin Ticaret ve Sanayi Odası...

Artvin'in önemli sorunlarından birisi olan Cankurtaran Tüneli'nin acilen tamamlanıp açılmasını gerektiğinin altını çizen Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Kurtul Özel, "Artık 2018 yılından da daha öteye sarkmasını bekleyecek tahammülümüz kalmadı" dedi.

"Ulaşımın ekonomi için bir olmazsa olmaz" olduğunu dile getiren ATSO Başkanı Özel "Ulaşım ekonominin olmazsa olmazıdır. O yüzden Hopa Dağı Tüneli'nin açılması Artvin ekonomisine katma değer, güç katacaktır. Ticaretin, turizmin gelişmesinin en büyük unsurlarından bir tanesi ulaşımdır. Şehre gelen yolun kalite standardı arttığında nakliye maliyetleri minimize edilecek, ulaşımda zaman kaybı azalacak. Bilhassa Artvin turizmine önemli derecede katma değer katacaktır. 2018 yılına yasal engeller sarkmadan, bası hukuki süreçler biterse açılması planlanmaktadır, İnşallah 2018 yılına sarkmaz. Hopa Dağı Tüneli, Yani Cankurtaran Tüneli açıldığında, duble oto yollar yapıldığı zaman Artvin bir lojistik geçiş merkezi olacak. O zaman Turizm'de gelişecektir. Turizmin gelişmesi için de 3 tane sacayağı vardır. Bunlar destinasyon merkezi, ulaşım ve tesisleşme. Hopa Dağı Tüneli bu yılın sonuna inşallah açılırsa turizmde gelişecek, her şey çok daha güzel olacak. 2018 yılından da daha öteye sarkmasını bekleyecek tahammülümüz kalmadı. Ayrıca Türkiye'de duble yolla gelinmeyen tek vilayet Artvin kaldı. Onun için duble yolla da artık Artvin şehir merkezine gelinmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Artvin için 2016 yılının 15 Temmuz hain darbe kalkışması nedeni ile kayıp yıl olduğunu ve ekonomiyi tüm Türkiye gibi çok olumsuz etkilediğini dile getiren Özel "2016 yılında 15 Temmuz kalkışması ekonomiye büyük bir darbe vurmuştur. İlimizi de çok olumsuz etkilemiştir. Temmuz ayı mevsimsel olarak ekonominin canlanacağı bir aydı. Toparlanma süreci de zor olacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle 2016'yı biz kayıp yıl olarak değerlendiriyoruz. Bunu en kısa sürede kamu ve özel sektör iş birliğiyle telafi ederek, 2017 yılında daha başarılı olacağız" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak işsizliğin önüne geçebilmek için İŞKUR ile ortak bir çalışma yürüttüklerini sözlerine ekleyen Özel "2016 yılında işsizlik biraz arttı fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bir çalışması var. Bizlere de bu konuda hükümlükler verildi. İŞKUR ile birlikte çalışmalarımız şuanda devam ediyor. En yakın zamanda İstihdam Seferberliği kapsamında oda üyelerimize hizmet vereceğiz. İŞKUR'un devlet destekleri var, oda üyelerimizi de bu konuda bilgilendirerek istihdam sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.