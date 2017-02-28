Atso Gıda Kümesi Uzakdoğu’ya Açılıyor

Antalya firmaları Japonya'da yeni işbirlikleri ve ihracat olanakları arayacak.

Antalya firmaları Japonya'da yeni işbirlikleri ve ihracat olanakları arayacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Ekonomi Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi" (UR-GE) desteği kapsamında yürütmekte olduğu "ATSO Gıda Kümesi: Antalya Gıda Sektörünün İhracat Potansiyelinin Artırılması" Projesi faaliyetlerine devam ediyor. Proje kapsamında Antalya firmaları Japonya'da yeni işbirlikleri ve ihracat olanakları arayacak.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ihracat potansiyeli bulunan ATSO üyelerini alternatif uluslararası pazarlara açmak için hayata geçirdikleri URGE projelerinin başarıyla devam ettiğini kaydetti. Antalya firmalarını kümelenme mantığı ile ATSO'nun kurumsal yapısı altında biraraya getirdiklerini kaydeden Başkan Çetin, "bu proje ile firmalarımızın bireysel olarak farklı pazarlara açılmalarının önündeki engelleri kaldırıyoruz. Üyelerimizi hedef pazardaki ilgili kurum ve firmalar ile biraraya getiriyor ve ticari bağlantılar kurmalarına vesile oluyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar çok sayıda firmamız hiç ihracat yapmadıkları ülkelere mal satmaya başladılar. 4-11 Mart 2017 tarihlerinde de şekerli gıdalar, kuruyemiş, baharat, süt ve süt ürünleri, hindi, işlenmiş et, bakliyat, şeker, mantar, meyve suyu, gıda soğutma sistemleri ve frigorifik soğutma alanında faaliyet gösteren firmaları bünyesinde barındıran ATSO Gıda Kümesi, Japonya'nın Tokyo şehrine bir heyet ziyaretinde bulunacak" dedi.

ATSO Gıda Kümesi Uzakdoğu pazarında

ATSO Gıda Kümesi'nin Antalya gıda sektörünün ihracat potansiyelini geliştirmek adına önemli imkânlar sunduğunu vurgulayan Başkan Davut Çetin, "Kümede yer alan 8 firmamız, Japonya'nın Tokyo-Chiba kentinde bu sene 42.'si düzenlenecek olan FOODEX 2017 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'na küme çatısı altında standlı katılım gösterecek. FOODEX Fuarı, Uzakdoğu'da gıda sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri. Her sene düzenlenen bu fuara, Türkiye 20'inci kez milli katılım gerçekleştiriyor. Firmalarımız 3 bin 250 firmanın yer aldığı, yaklaşık 78 ülkeden 77 bin profesyonel ziyaretçinin ziyaret etmesi beklenen fuarda önemli temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında Tokyo Ticaret ve Sanayi Odası ile bir toplantı gerçekleştirerek işbirliği imkânları değerlendirilecek. Ayrıca, Tokyo gıda pazarında faaliyet gösteren çeşitli perakende zincirleri de ziyaret edilerek, pazarda var olan ürünler ve fiyatları ile ilgili yerinde pazar araştırması da yapılacak. Heyet ziyaretimizin, firmalarımızı yeni pazarlara açmak, yurtdışı pazarları, rakip ülke ve ürünlerini tanımak, yeni pazarlama stratejileri, işbirlikleri ve ihracat olanakları geliştirmek üzere önemli imkânlar sunacağını düşünüyorum. ATSO olarak bu tür projeler ile gıda sektöründe bölgemizin ve ülkemizin ihracat potansiyelinin arttırılmasını ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Hedef yeni pazarlar

Başkan Davut Çetin, "UR-GE projeleri, ihracatta büyümeyi hızlandıran projeler. Bu organizasyon, projenin başladığı tarih olan Mayıs 2014'den bu yana proje kapsamında yapılan altıncı yurtdışı pazarlama programı olacak. Firmalarımız, ATSO Gıda Kümesi Projesi kapsamında 2015'ten bu yana sektörün en önemli fuarlarına katılıp, dünya gıda pazarındaki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Farklı coğrafyalarda gördükleri ve öğrendiklerini birlikte yorumlayıp şirketlerinin vizyonlarını geliştiriyorlar. Proje kapsamında yaptığımız bu çalışmaların, firmaların ihracat rakamlarına yansıdığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor" diye konuştu.