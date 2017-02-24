Atso’da “Kalkınmada Sanayi 4.0’ın Rolü” Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) "Kalkınmada Sanayi 4.0'ın Rolü" konulu bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) "Kalkınmada Sanayi 4.0'ın Rolü" konulu bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 24. Grup (Elektrik enerjisi, üretim, dağıtım ve ilgili hizmet faaliyetleri) Meslek Komitesi öncülüğünde, Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak ile Endüstri 4.0 Tasarım, Mühendislik ve Dönüşüm (TDM) Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Burhanettin Güvenç'in konuşmacı olarak katıldığı "Kalkınmada Sanayi 4.0'ın Rolü" konulu bir bilgilendirme toplantısı, ATSO Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Barut, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Avşaroğlu ile çeşitli üniversitelerden akademisyenler, STK'lar ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile iş dünyasından isimler katıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Barut, ATSO Yönetim Kurulu olarak yeni bir "Sanayi Devrimi" olarak nitelendirilen "Sanayi 4.0" sürecini yakından izlediklerini belirterek, "İş dünyasında da bu konuya dair farkındalık yaratma, konuyu gündemde tutma gayreti içerisindeyiz" dedi.

Hepimiz günü kurtarma derdine düştük

Türkiye ve Antalya'nın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Barut, geçtiğimiz 1,5 yıllık süreçte Rusya ile yaşanan kriz, terör eylemleri, mülteci sorunları, darbe girişimi derken özellikle Antalya ekonomisinin ciddi bir yara aldığını söyledi. Barut, "Ekonomimiz yüzde 20 düzeyinde küçüldü. Hepimiz günü kurtarma derdine düştük. Ancak biz günü kurtarma derdine düştüğümüzde dünya bizi beklemiyor. Gelişmeye, değişmeye devam ediyor. Bilgi üretimi inanılmaz bir hızla katlanarak artmaya devam ediyor. Çok eski değil, 1990'larda tanıştığımız internete bugün ellerimizdeki cep telefonlarıyla bağlanıp, sınırsız bir veri kaynağına ulaşabiliyoruz. Bizden önceki nesillerin binlerce yılda oluşturdukları bilgi birikimi artık hepimizin avucunun içinde. Geldiğimiz noktada veriye erişim kolaylaşıyor, üretilen bilgi de katlanarak artmaya devam ediyor. İnsanlar ve işletmeler de bu dev veri yığınından işlerine yarayanları süzüp, bilgiye çevirerek hayatlarını sürdürüyorlar. Makinalar birbirleriyle konuşmaya başlıyor. Bu müthiş bilgi üretimi ve kullanımı doğal olarak hayatlarımızı ve iş yapma biçimlerimizi de değiştiriyor" diye konuştu.

Sanayi 4.0 iş yapma biçimimizi değiştirecek

Hüseyin Barut, "İnsanoğlu önce buhar gücünü kullanmayı öğrenmiş, daha sonra üretim bandı sistemini ve elektriğin kullanımını öğrenmiş, akabinde 1970'lerde programlanabilir makinelerle iş yapmaya başlamış. Günümüzde ise 4. Endüstri devrimi ile karşı karşıyayız. Dünya yeni bir teknolojik sıçramanın eşiğinde. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla son 30 yılda yaşanan müthiş değişimi yaşı müsait olanlar gördü. Çok genç arkadaşlarımız bile yaşanan değişimi görebiliyorlar. Bu tablo karşımızdayken mevcut iş yapma biçimlerinin ve üretim sistemlerinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde inanılmaz bir hızla değişeceğini söylemek çok da zor değil. Dijitalleşme bugüne kadar dünyayı küçülttü, Sanayi 4.0 ile de iş yapma biçimimizi değiştirecek. Ülke olarak rekabet gücümüzü ve kalkınmamızı sürdürmek istiyorsak günü kurtarma derdini bir tarafa koyup, kafamızı kaldırıp geleceğe bakmalıyız. Çünkü bu hızlı değişime ayak uyduran ilerleyecek, uyduramayan yerinde saymaya ve küçülmeye devam edecek."

Sanayi 4.0 platformu kuruldu

ATSO'nun öncülüğünde Antalya'da "Sanayi 4.0 Platformu" kurulduğunu belirten Hüseyin Barut, "Sanayi 4.0 konusundaki gelişmeleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak son derece önemsiyoruz. Bu vizyon doğrultusunda da içerisinde ATSO 24. Grup meslek komitesi üyeleri, Akdeniz ve Uluslararası Antalya Üniversitelerinin öğretim üyeleri, ASBAŞ, OSB, Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası'ndan temsilcilerin yer aldığı bir platform oluşturduk. Bu platform Sanayi 4.0 konusundaki gelişmeleri takip edecek, Antalya'nın bu sürece entegrasyonu için atılması gereken adımları tasarlayacak ve bunları hayata geçirmeye çalışacak. Bu vesile ile bu platforma katkı veren kurumlarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün de bu platformun ilk etkinliği olarak değerlendirebileceğimiz bu toplantıda biraradayız. Tüm katılımcılar için faydalı bir toplantı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda daha sonra Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak, "Dördüncü Sanayi Devrimi İle Değişen Değerler ve İşletmelere Etkisi", Türkiye Bilişim Derneği Endüstri 4.0 Tasarım, Mühendislik ve Dönüşüm (TDM) Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Burhanettin Güvenç, "Teknoloji Tufanına Karşı Nuh'un Gemisi : Kümelenme" konulu sonum yaptı.