Atso’dan “Antalya’da Ticaretin Fotoğrafını Çek” Konulu Fotoğraf Yarışması

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kuruluşunun 135'inci yılı çerçevesinde "Antalya'da Ticaretin Fotoğrafını Çek" sloganı ile "Antalya'da Ticaret"...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kuruluşunun 135'inci yılı çerçevesinde "Antalya'da Ticaretin Fotoğrafını Çek" sloganı ile "Antalya'da Ticaret" konulu, #atsoticaret etiketi ile ödüllü Instagram fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Türkiye'nin en köklü ticaret ve sanayi odalarından biri olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3 Nisan 2017'de kuruluşunun 135'inci yılını kutlayacağını kaydeden Başkan Davut Çetin, "Etkinlikler kapsamında "Antalya'da Ticaret" konulu bir de ödüllü Instagram fotoğraf yarışması düzenleyeceğiz. Bu yarışmayla sosyal medyada kentin ticaret hayatına dikkat çekmek istiyoruz. Aynı zamanda kentin ticaret hayatının görsel belleğine de katkı koymayı amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Davut Çetin, 2015 ve 2016 yıllarında Antalya Çiçek Festivali kapsamında #AntalyaCicekFestivali etiketiyle ödüllü fotoğraf yarışmaları düzenlediklerini de hatırlatarak , bu yarışmalarla Antalya'nın sosyal medyada tanıtımına da katkı koyduklarını, Antalya'yı tanıtım yarışında öne çıkarmak ve daha fazla tanıtım adına bu yarışmaları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Fotoğraf tutkunlarına davet

Başkan Davut Çetin, "Antalya'da Ticaretin Fotoğrafını Çek" fotoğraf yarışması ile Antalya'nın binlerce yıllık tarihi ve kültürel geçmişinin en önemli dokusu olan ticaretinin "Antalya'da Ticaret" konulu görsellerini #atsoticaret etiketi ile bir araya toplanacağını da kaydetti. Başkan Davut Çetin "Sosyal medyada bu etiketle kentin ticaret hayatına katkı sağlamak isteyen Antalyalı fotoğraf tutkunlarını, başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Antalya dostlarını #atsoticaret etiketiyle fotoğraf paylaşmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışma jürisinde; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden (EMD) birer temsilci ile Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Seven yer alacak. Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye de bin TL para ödülü verilecek.