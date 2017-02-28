  • BIST 87.567
  • Altın 145,208
  • Dolar 3,6088
  • Euro 3,8205
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 9 °C

Atso’dan “Antalya’da Ticaretin Fotoğrafını Çek” Konulu Fotoğraf Yarışması

» »
Atso’dan “Antalya’da Ticaretin Fotoğrafını Çek” Konulu Fotoğraf Yarışması
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kuruluşunun 135'inci yılı çerçevesinde "Antalya'da Ticaretin Fotoğrafını Çek" sloganı ile "Antalya'da Ticaret"...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kuruluşunun 135'inci yılı çerçevesinde "Antalya'da Ticaretin Fotoğrafını Çek" sloganı ile "Antalya'da Ticaret" konulu, #atsoticaret etiketi ile ödüllü Instagram fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Türkiye'nin en köklü ticaret ve sanayi odalarından biri olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3 Nisan 2017'de kuruluşunun 135'inci yılını kutlayacağını kaydeden Başkan Davut Çetin, "Etkinlikler kapsamında "Antalya'da Ticaret" konulu bir de ödüllü Instagram fotoğraf yarışması düzenleyeceğiz. Bu yarışmayla sosyal medyada kentin ticaret hayatına dikkat çekmek istiyoruz. Aynı zamanda kentin ticaret hayatının görsel belleğine de katkı koymayı amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Davut Çetin, 2015 ve 2016 yıllarında Antalya Çiçek Festivali kapsamında #AntalyaCicekFestivali etiketiyle ödüllü fotoğraf yarışmaları düzenlediklerini de hatırlatarak , bu yarışmalarla Antalya'nın sosyal medyada tanıtımına da katkı koyduklarını, Antalya'yı tanıtım yarışında öne çıkarmak ve daha fazla tanıtım adına bu yarışmaları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Fotoğraf tutkunlarına davet

Başkan Davut Çetin, "Antalya'da Ticaretin Fotoğrafını Çek" fotoğraf yarışması ile Antalya'nın binlerce yıllık tarihi ve kültürel geçmişinin en önemli dokusu olan ticaretinin "Antalya'da Ticaret" konulu görsellerini #atsoticaret etiketi ile bir araya toplanacağını da kaydetti. Başkan Davut Çetin "Sosyal medyada bu etiketle kentin ticaret hayatına katkı sağlamak isteyen Antalyalı fotoğraf tutkunlarını, başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Antalya dostlarını #atsoticaret etiketiyle fotoğraf paylaşmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışma jürisinde; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden (EMD) birer temsilci ile Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Seven yer alacak. Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye de bin TL para ödülü verilecek.

Atso’dan “Antalya’da Ticaretin Fotoğrafını Çek” Konulu Fotoğraf Yarışması

Atso’dan “Antalya’da Ticaretin Fotoğrafını Çek” Konulu Fotoğraf Yarışması

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sgk İl Müdürlüğünde İstihdam Toplantısı Yapıldı28 Şubat 2017 Salı 12:08
  • Karaman’da Vergi Haftası Etkinlikleri28 Şubat 2017 Salı 12:08
  • Niğde Müsiad Başkanı Değişti28 Şubat 2017 Salı 12:08
  • Atso’dan “Antalya’da Ticaretin Fotoğrafını Çek” Konulu Fotoğraf Yarışması28 Şubat 2017 Salı 12:08
  • 1932 Malatyagücü Play-off Maçlarını Düşünüyor28 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Fatsa’da ‘Sevgi Bağı’ Projesi28 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Büyükşehir Çiftçileri Kontrolsüz Ateş Yakmamaları Konusunda Uyardı28 Şubat 2017 Salı 12:03
  • İvrindili Çocuklar Dedeleri Adına Ağaç Dikti28 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Gümüşhane’de Sivil Savunma Günü28 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Burhaniye Uğur Anadolu Lisesi’nde Madalya Sevinci28 Şubat 2017 Salı 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti