Aü’de Görevli 14 Öğretim Görevlisi Hakkında Fetö Üyesi Suçlaması İddiası

Antalya'da aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu Akdeniz Üniversitesi'nde görevli 14 öğretim görevlisi hakkında FETÖ üyesi suçlamasıyla ilgili...

Antalya'da aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu Akdeniz Üniversitesi'nde görevli 14 öğretim görevlisi hakkında FETÖ üyesi suçlamasıyla ilgili AÜ'den açıklama yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz ile aynı bölümde görev yaparken görevden uzaklaştırılan eşi Prof. Dr. Melek Nur Yavuz'un farklı tarihlerde aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu 14 öğretim görevlisi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulunduğu FETÖ üyesi suçlamasıyla ilgili AÜ'den açıklama yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na üniversitede görev yapan bazı öğretim üyeleri ile ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunduğuna dair haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Üniversitemizde görev yapmakta olan bazı öğretim üyelerimiz hakkında asılsız ithamlarda bulunan Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz, Akdeniz Üniversitesi'nden 29.04.2017 tarih ve 689 sayılı KHK ile ihraç edilmiş ve kurumumuzla şu an ilişkisi bulunmamaktadır. Aynı bölümde görev yapan eşi Prof. Dr. Melek Nur Yavuz hakkında ise görevden uzaklaştırma kararı bulunmaktadır. Söz konusu asılsız iddiaların kaynağı olan her iki öğretim üyesi hakkında çeşitli şikâyetler nedeni ile kurum içinde daha önceden açılmış idari soruşturmalar olup halen devam etmektedir. Ayrıca Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi gereğince "Cumhurbaşkanına Zincirleme Şekilde Alenen Hakaret" sebebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan soruşturma neticesinde iddianame hazırlanmış ve hakkında Ceza Davası açılmıştır" denildi.

"Üniversitede huzursuzluk ortamı oluşturmaya çalışmaktadırlar"

Açıklama şöyle devam etti:

"Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz ve eşi Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, son zamanlarda gerek üniversite yönetimi ve gerekse öğretim üyeleri hakkında aslı olmayan bir takım suç duyurularında bulunarak üniversitede huzursuzluk ortamı oluşturmaya çalışmaktadır. Akdeniz Üniversitesi milli güvenliği tehdit eden yasadışı terör örgütleri ile dün olduğu gibi bugün de hukuk düzeninin sınırları içerisinde mücadele etmektedir ve bu mücadele sonuna kadar devam edecektir. Akdeniz Üniversitesi her alanda bilimsel çalışmaları, organ naklindeki başarıları ve şu an itibari ile yakalamış olduğu sukunet ve barışçıl çalışma ortamı ile ön plana çıkmaktadır. Özellikle basında adı geçen ve şikayet edilen öğretim üyelerimiz üniversitemizi yapmış oldukları başarılı çalışmalar ile dünyaya duyurmuş, milletimiz için de gurur vesilesi olmuşlardır. Bu sebeple hakkında hem idari hem de cezai soruşturmalar olan ve daha önce görev yaptığı üniversitelerden de farklı nedenlerle soruşturmalar geçiren ve uzaklaştırması bulunan öğretim üyesinin şikayeti ile üniversitemizin gündeme gelmesi son derece üzücüdür.

Adli mercilerce yürütülen FETÖ mücadelesi üniversitemiz tarafından titizlikle takip edilme olup, bu konuda gerekli mercilerle işbirliği içerisinde hareket ederek üniversite olarak üzerimize düşen sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirmekteyiz."