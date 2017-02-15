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Audi Q3 kazanma şansı devam ediyor

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Audi Q3 kazanma şansı devam ediyor
Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 17 Ekim 2016 tarihinde başlayan çekiliş kampanyası 19 Şubat 2017 günü sona erecek. 2016 Model Audi Q3 veya sürpriz hediyeler için geri sayım başladı.

Karadeniz’in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olan Samsun Piazza’da, Audi Q3 veya birbirinden değerli teknolojik hediyelere sahip olmak isteyenler için çekilişe katılma hakkı 19 Şubat 2017 tarihine kadar devam ediyor. 
Toplamda 150 TL ve katları tutarında Piazza AVM’den alışveriş yapanların katılabildiği çekiliş sonucunda kazanan 1 kişiye 2016 Model Audi Q3 otomobil, 2 kişiye Iphone 7, 3 kişiye Ipad Pro, 4 kişiye ise Apple Watch hediye edilecek. Çekilişin son günlerinde şansını arttırmak isteyenler, alışveriş fişleri ile danışmaya geliyor.  

KAMPANYA DEVAM EDİYOR 

Samsun Piazza AVM içerisindeki mağazalardan kampanya süresi içerisinde toplamda 150 TL ve katları tutarında alışveriş yapanlar, kampanya bankosuna gelerak fiş/fatura ibrazı ve Piazza Club üyelik başvuru formunu doldurarak çekilişe katılabiliyor. Piazza’nın daha önceki kampanyalarına katılım sağlayanların ise sadece fiş/fatura ile danışmaya başvurması yeterli oluyor. Üstelik her 150 TL’lik alışverişte 1 çekiliş hakkı sunuluyor. Çekilişe katılmak için son gün; 19 Şubat 2017.

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