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Audi Q3’ün sahibi bugün belli olacak

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Audi Q3’ün sahibi bugün belli olacak
Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin, 17 Ekim 2016 tarihinde başlayan çekiliş kampanyası 19 Şubat 2017 tarihinde sona erdi. 2016 Model Audi Q3 ve teknolojik hediyeleri kazananlar ise 27 Şubat Pazartesi günü (bugün) Piazza’da açıklanıyor.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin, 17 Ekim 2016 tarihinde başlayan çekiliş kampanyası 19 Şubat 2017 tarihinde sona erdi. 2016 Model Audi Q3 ve teknolojik hediyeleri kazananlar ise 27 Şubat Pazartesi günü (bugün) Piazza’da açıklanıyor.

Karadeniz’in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olan Samsun Piazza’da Audi Q3 ve birbirinden değerli teknolojik hediyeler için heyecan dorukta. Piazza’dan toplamda 150 TL ve katları tutarında alışveriş yapanların katılabildiği çekiliş kampanyasının kazananları, 27 Şubat Pazartesi günü (bugün) saat 13.00’da Piazza’nın zemin katında Milli Piyango İdaresi ve noter huzurunda yapılacak olan çekiliş ile belirleniyor. Piazza ziyaretçilerinin katılımı ile yapılacak çekilişin sonunda ise 1 kişi evine AUDI Q3 ile dönecek.

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