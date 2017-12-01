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Av Bayilerinin Denetim Uygulaması Yapıldı

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Av Bayilerinin Denetim Uygulaması Yapıldı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde 4, ilçelerde 8 olmak üzere 12 av bayi denetlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde 4, ilçelerde 8 olmak üzere 12 av bayi denetlendi.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ekip ve 55 polisin katılımıyla 12 av bayiine yönelik uygulama gerçekleştirdi. İl merkezinde "TS-870 ateşli silahlar, yivsiz, setsiz tüfeklerle ilgili tebliğ" standartlarına uymayan 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet yivsiz av tüfeği aksamından olan katlanır dipçik,19 adet tabanca kabza ve 46 adet kesici alet ele geçirildi. Yapılan uygulama sonrasında bir av bayiine adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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