Av Tüfeği İle Babaannesini Vurdu

Çorum'un İskilip ilçesinde torunu tarafından kaza ile tüfekle vurulan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Çorum'un İskilip ilçesinde torunu tarafından kaza ile tüfekle vurulan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kurusaray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avdan dönen babasının silahıyla oynayan 6. sınıf öğrencisi Ö.K., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar evin merdivenlerinde oturan babaanne E.K.'ye (75) isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz kadın Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.