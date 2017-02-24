Avanos’ta “Huzur Operasyonu”

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede 120 polisin katılımıyla "Huzur Operasyonu" düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede 120 polisin katılımıyla "Huzur Operasyonu" düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede 120 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan yol kontrol uygulamasında 98 araç kontrol edildi. Araçların polis ekipleri tarafından didik didik aranması dikkatlerden kaçmazken, yapılan kontroller esnasında bir araçtan bulundurma ruhsatlı tabancanın yanı sıra bir araçta ise uyuşturucu madde bulundurmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

Emniyet ekipleri tarafından ilçede umuma açık mekânlarda da arama yapılmasının yanı sıra mekanlarda bulunan 495 şahsın GBT kontrolü yapıldığı öğrenildi.