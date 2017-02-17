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Avatar Atakan Tişörtle Dünya Evine Girdi

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Avatar Atakan Tişörtle Dünya Evine Girdi
Survivor'un "Avatar" lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan dünya evine girdi.

Survivor'un "Avatar" lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan dünya evine girdi. Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'ın kendi nikahlarına tişörtle katılması dikkat çekti.

Survivor'un "Avatar" lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan dünya evine girdi. Eyüp Belediyesine ait nikah salonunda bugün nikahı kıyılan Avatar Atakan, hayatını Serap Korkmaz'la birleştirdi. Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'ın kendi nikahlarına tişörtle katılması dikkat çekti. Eğlenceli anların yaşandığı nikah töreninin fotoğraflarını Avatar Atakan sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin düğün töreni ise 5 Mart'ta yapılacak.

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