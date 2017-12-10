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Avcı: "İlk Yarıyı Birinci Veya İkinci Bitirmek İstiyoruz"

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Avcı: "İlk Yarıyı Birinci Veya İkinci Bitirmek İstiyoruz"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı 1-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçı sonrası rakibi tebrik ederek, "İlk yarının son iki müsabakasını...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı 1-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçı sonrası rakibi tebrik ederek, "İlk yarının son iki müsabakasını oynayacağız. Bunların ikisini kazanıp ilk yarıyı ya birinci ya da ikinci bitirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a kaybeden Medipol Başakşehir'de karşılaşma sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı müsabakayı değerlendirdi. Avcı, "Maçtan evvel çalıştığımızda Sivasspor'un çok önemli opsiyonları var. Bunun üzerinden gidiyorlardı. Kone'yi oyunda buldukları ve yakaladıkları geçişler vardı. Biz bugün topa çok sahip olacaktık. Bu bir gerçekti. Maçın genelinde yüzde 70'lerde sahip olmuşuz. Ama ilk yarı itibariyle oyuna çok doğru giremedik. Ağır oynadık. Pas şiddeti hareketli değildi. Özellikle rakip ikinci bölgede beklerken rakibin boyunu uzatabilmek, biraz arkaya koşular yapabilmek, oyunun yönünü çabuk değiştirebilmemiz lazımdı. Gol öncesinde ayağımızdan seken topta sinyal verdik. Sonra ayağımızdaki topu rakibe kaptırarak bir geçişten yediğimiz gol var. İlk yarıyı çöpe attık. Fazla üretemedik. İkinci yarı biraz daha önde oynamak, arkalara koşu yapmak, dönen topları çabuk almak gibi şeylerde bulunduk. İkinci yarı biraz daha temposu yüksek 3-4 tane pozisyonumuz var. Bunlar değerlendiremeyince rakibin direnci daha fazla arttı. Daha fazla mücadele etti. Top oyunda 60 dakika kaldı. Bunun karşılığında tek gol oyunu bize çevirecekti. Ne zamanımız ne de girdiklerimiz buna yetmedi. Rakibin direnci arttı. Kazandılar onları tebrik ediyoruz.Yoğun bir süreç 26'ncı maçımızı oynadık. İlk yarının son iki müsabakasını oynayacağız. Bunların ikisini kazanıp ilk yarıyı ya birinci ya da ikinci bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Avrupa Kupası maçının performanslarını etkileyip etkilemediği sorusu üzerine Avcı "Bu ritim ve performansla buna alışacağız. Avrupa kupası oynayıp maçta kazandık. Bugün de kaybettik. Bence genele bakmak lazım" açıklamasında bulundu.

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