Fatsa Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Cemil Pekbüyük, bu dönemlerde domuzların en çok avladıkları hayvanlar arasında...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde avcılar yaban domuzlarına geçit vermiyor.

Fatsa Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Cemil Pekbüyük, bu dönemlerde domuzların en çok avladıkları hayvanlar arasında birinci sırada yer aldığını söyledi. Pekbüyük, "Bölgemizde çok sayıda domuz var diyebiliriz. Bu domuzlar özellikle köylülerimizin tarlalarını talan ediyorlar. Bizler bilinçli avlanarak domuzları buradan uzaklaştırıyoruz. Hem spor yapıyor hem de köylü kardeşlerimizin duasını alıyoruz" dedi.

Pekbüyük açıklamasını şöyle tamamladı: "Bilinçli avlanıyoruz. Herhangi bir aksaklığa meydan çıkarmıyoruz. Birçok kurs açtık avcılık üzerine. Belgesine almayanı kesinlikle ava çıkarmıyoruz. Bilinçli avcılar yapmak için bölgemizde halkımızı kurslar açıyoruz. Önemli derece de katılım oluyor. Av sporu gün geçtikçe bölgede yayılmaya başladı."