Avcılara Yönelik, “Öğrenen Ve Öğreten Avcı’’ Konu Seminer

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Öğrenen ve öğreten avcı" sloganıyla avcılara yönelik dördüncüsü gerçekleştirilen...

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Öğrenen ve öğreten avcı" sloganıyla avcılara yönelik dördüncüsü gerçekleştirilen seminer düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda "Öğrenen ve öğreten avcı" sloganı ile Van'da avcılarımıza yönelik "Yurdumuzda ve dünyada avcılık" konusunda dördüncüsü gerçekleştirilen bir seminer düzenlendi. "Yurdumuzda ve dünyada avcılık" konulu seminerde, Van İl Şube Müdürlüğü personeli tarafından sunumlar yapıldı. Sunumların ardından avcı üyeler ile soru-cevap şeklinde sohbet yapılarak seminer sona erdi.