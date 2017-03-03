  • BIST 89.934
  • Altın 148,039
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Avcılar’da Akıllara Durgunluk Veren Kaza Kamerada

» »
Avcılar’da Akıllara Durgunluk Veren Kaza Kamerada
İstanbul Avcılar'da E-5 karayolunda seyir halindeki motosikletlinin başına çevredeki bir çatıdan kopan inşaat malzemesi düştü.

İstanbul Avcılar'da E-5 karayolunda seyir halindeki motosikletlinin başına çevredeki bir çatıdan kopan inşaat malzemesi düştü. Akıllara durgunluk veren kaza güvenlik kameralarına yansırken motosiklet sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Akıllara durgunluk veren kaza geçtiğimiz 29 Ocak'ta İstanbul Avcılar'da meydana geldi. E-5 karayolunda Beylikdüzü istikametinde seyir halinde bulunan bir motosikletlinin başına çevredeki bir çatıdan kopan parça düştü. Motosiklet sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde araçların E-5 karayolunda ilerlediği görülüyor. Trafiğin olduğu gözlenen yolda çevredeki binanın çatısından aniden kopan bir inşaat malzemesinin motosiklet sürücüsüne çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle sürücünün motoruyla birlikte devrilerek yola savrulduğu kameralara yansıyor. Trafiğin sıkışıklığından dolayı araçların yavaş gitmesi, olası bir faciayı önlerken yola savrulan motosikletlinin yardımına çevredeki sürücüler koştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş Merkezinde Feci Ölüm03 Mart 2017 Cuma 07:03
  • Otomobil Tır’a Çarptı: 2 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 05:39
  • Öğretmen Aracında Ölü Bulundu03 Mart 2017 Cuma 04:43
  • Boş Ev Alev Alev Yandı03 Mart 2017 Cuma 04:18
  • İzmir’de Korkutan Yangın03 Mart 2017 Cuma 03:08
  • Deprem Bile Referandumda Evet Demenin Önüne Geçemedi03 Mart 2017 Cuma 00:53
  • Önce Çadırlara Yerleştiler Sonra İse Sırtlayıp Götürdüler03 Mart 2017 Cuma 00:28
  • İntihar Etmek İsteyen Genç ,Ekmek Bıçağıyla Kız Kardeşini Rehin Aldı02 Mart 2017 Perşembe 23:38
  • Hatay’da Tartışma Kanlı Bitti : 1 Ölü02 Mart 2017 Perşembe 23:33
  • 5. Kattan Düşen Öğretmen Öldü02 Mart 2017 Perşembe 23:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti