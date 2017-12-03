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Avcılar’da Engelliler Günü’ne Özel Tiyatro Sahnelendi

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Avcılar’da Engelliler Günü’ne Özel Tiyatro Sahnelendi
Avcılar'da Engelliler Günü'ne özel "Engelsizsevda.com" tiyatrosu sahnelendi.

Avcılar'da Engelliler Günü'ne özel "Engelsizsevda.com" tiyatrosu sahnelendi. Engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların işlendiği oyun büyük ilgi gördü.

Avcılar Belediyesinin organize ettiği etkinlikte Turgay Yıldız'ın yazıp yönettiği "Engelsizsevda.com" adlı tiyatro oyunu Barış Manço Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Engellilerin yaşadığı sorunları sahneye taşıyan oyun vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İki perdeli oyun, hem engellileri anlamaya çalışan hem de onlarla bir arada yaşayan insanların durumunu ortaya koyarak, toplumun engellilere olan bakış açışını eleştiriyor.

"Tiyatro oyunu topluma ayna tutuyor"

3 Aralık Engelliler Günü'ne özel sahnelenen oyunda Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de seyirciler arasındaki yerini aldı. Oyun arasında verilen molada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve engelsizsevda.com oyunu hakkında konuşan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, oyunda verilen mesajın gerçek hayatta da uygulanması gerektiğini söyledi. Tüm insanların birer engelli adayı olduğunu ifade eden Başkan Benli konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Avcılar halkı 3 Aralık günü kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle, engellisiyle Barış Manço Kültür Merkezi'ni tıklım tıklım doldurmuş durumda. Kültür merkezinin tiyatrocularının oynadığı oyunla bugün Engelliler Günü'nü kutluyoruz. Kutluyoruz çünkü biz engellilerin bu oyunda da olduğu gibi yaşamın içinde olmasını istiyoruz. Dünya'daki nüfusun yüzde 10'u engelli. Bütün insanlar aynı zamanda engelli adayıdır. Başta engelliler ve bütün dezavantajlı grupların hassasiyetini içeren bu oyun bir kez daha topluma ayna tutmakta."

"Toplumun ve bazı kurumların ilgisizliğini anlatan bir oyun"

Oyunu yazan ve yöneten Turgay Yıldız da senaryosunu anlattı. Bir aşk hikayesi üzerinden engellilerin sorunlarını işlemeye çalıştıklarını söyleyen Yıldız, "Engelsizsevda.com 2010 tarihinde yazdığım bir oyun. Tamamen engelli duyarlılığı üzerine yazdım. Toplumun ve bazı kurumların ilgisizliğini anlatan bir oyun" dedi.

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