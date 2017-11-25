Avcılar’da “Gülsevin Buket Değirmenci Kadın Ve Aile Dayanışma Merkezi” Açıldı

Avcılar Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Avcılar'da 26 yıl önce öldürülen Gülsevin Buket Değirmenci'nin...

Avcılar Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Avcılar'da 26 yıl önce öldürülen Gülsevin Buket Değirmenci'nin adını verdiği Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi'ni hizmete açtı.

Avcılar Belediyesi, Avcılar'da 26 yıl önce iş çıkışı evine dönerken kimliği tespit edilemeyen bir cani tarafından uğradığı tecavüzün ardından öldürülen 5 aylık hamile Gülsevin Buket Değirmenci'nin adını verdiği Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkez'ini Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hizmete açtı. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ile katledilen Gülsevin Buket Değirmenci'nin ailesi ve çok sayıda kadın katıldı.

"Cinayeti işleyenleri yetiştirenler de biz kadınlarız, bize çok iş düşüyor"

Günümüzde yaşanan cinsiyet eşitsizliği ve kadın cinayetlerine değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Bu sadece kızımızın başına gelmiş bir şey değil, maalesef her gün cinayetler işleniyor. Bu cinayetlerin bu vahşetin yaşanmaması için önceden ne yapabiliriz bu önemli. Eğitim diyoruz ama nasıl ve kimlere yönelik bir eğitim. Burada kadınlarımıza çok iş düşüyor, sonuçta bu cinayeti işleyenleri de yetiştirenler biz kadınlarız, bizlere çok fazla iş düşüyor" dedi.

"Bu merkezi açmakla mücadelemizi ortaya koyduk"

Faili meçhul bir cinayetin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadelenin uluslararası bir günü. Çok anlamlı bir gün bugün, bizim bu günde daha 20'li yaşlarda, işinden evine dönerken kadın cinayetine kurban gitmiş genç bir hemşerimizin Avcılar'da yaşanmış bu olayda 25 yıldır faili meçhul kalmış cinayetin arkasından aileleriyle birlikte buradayız. Burası özellikle kadına şiddeti, cinsiyet eşitsizliğini önlemek ve kadınların uğramış olduğu bu gibi durumları önlemek, müdahale etmek ve rehabilite edici faaliyetlerin bulunduğu bir merkezde adının yaşatılması çok anlamlı. Bu kadınlar ölmesinin bir başlangıcı. Bu eşitsizlik ve haksızlıklarla mücadele etmek aynı zamanda bir dayanışmayı da gerektiriyor. Biz bu merkezi açmakla hem mücadelemizi hem de önleyici faaliyetimizi ortaya koyduk" diye konuştu.

"Katili bulunamamış kardeşimin adının burada yaşatılması gurur verici"

Yıllar önce cani tarafından katledilen Gülsevin Buket Değirmenci'nin ablası Yasemin Değirmenci ise, "Bu benim ve ailem için çok gurur verici bir olay. 25 yıl boyunca katili bulunamamış kardeşimin en azından adının bundan sonra yaşayacağına tanık olmak ve bu özveride bu kadar değer gördüğünü görmek inanın çok gurur verici, kelimelerle ifade edilemeyecek bir duygu. Hiçbir kadın, hiçbir erkek ve hiçbir canlı bitkisinden insanına hayvanına varana kadar böyle bir acıyı yaşamasın diliyorum" ifadelerini kullandı.