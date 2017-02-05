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Avcılardan yaban hayatına yem desteği

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Avcılardan yaban hayatına yem desteği
Giresun'da kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Giresun Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri Karadeniz'de kar yağışının da etkili olmasıyla merkeze bağlı Lapa köyünde yemleme çalışması yapan Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine destek oldu. Belirlenen bölgelere yaban hayvanlarının beslenebilmesi için yem bırakıldı.

Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, kışın ağır ve zor geçen şartlarında hayvanların beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla doğaya yem bıraktıklarını söyledi. Şimdiye kadar 2016-2017 kış döneminde doğaya 9,5 tonun üzerinde yem bıraktıklarını belirten Kuduban, hem kuşların hem de memeli hayvanların besleneceği yemleri ayrı ayrı bıraktıklarını dile getirdi. 

HERKES DUYARLI OLMALI 
Kuduban, yırtıcılar için sakatat, market ve sebze meyve artıkları, kırma yem, mısır kırması ve besi yemleri bıraktıklarını ifade ederek, "Son 10 gündür yoğun kış şartları yaşanıyor, sahile kadar her taraf karla kaplı, hayvanlarımızın çoğu beslenebilmek için şehir merkezlerine kadar inmiş. Hayvanlarımıza bulunmuş olduğu ortamlarda yem takviyesi yaparak şehir merkezine inmelerini de azaltacağız" dedi.

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