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Avcılık Ve Atıcılık Kulübü Yeni Yerine Taşındı

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Avcılık Ve Atıcılık Kulübü Yeni Yerine Taşındı
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü'nün yeni yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü'nün yeni yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can ve birim müdürleri ile açılışı gerçekleştiren Belediye Başkanı Selim Yağcı, yeni yerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Yağcı, "Kulüp binamız yeni yerine taşındı. Sağ olun sizler anlayış gösterdiniz. Sizlerle her zaman birlikteyiz. Size bir sözümüz daha vardı. Atış poligonu projemiz vardı. Atış poligonu için hafriyat bittikten sonra diğer çalışmalar hızlı gelişecek. Önümüzdeki yıl İnşallah bir de açık atış poligonu yaparız. Sizlere bu konuda bir yol açmış oluruz ve bu anlamda güvenlik birimleri ve diğer alanlardaki sivil insanımız buradan faydalanmış olacak. Ya da bu işin meraklıları, sağda solda ateş edeceklerine, gelip buradan faydalanabilecek. Tüzük değişikliğine gidip avcılıktaki programı biraz da spora yatkın hale getirmek lazım. Biz belediye olarak da yarışma ve sporlar anlamında arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Okçuluk ve balıkçılık gibi alanları ekleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

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