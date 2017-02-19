Avda Domuz Zannettiği Arkadaşını Öldürdü

Kastamonu'da bir kişi av sırasında domuz zannettiği arkadaşını kazara silahla vurarak öldürdü.

Kastamonu'da bir kişi av sırasında domuz zannettiği arkadaşını kazara silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çatak köyünde Erkan C. (34) ile Ahmet Aksoy (51), ormanlık alanda birlikte avlanmaya çıktı. Av esnasında Erkan C., domuz zannederek arkadaşı Ahmet Aksoy'un üzerine ateş etti. Vücuduna kurşun isabet eden Ahmet Aksoy, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Aksoy kurtarılamadı. Olay sonrası inceleme başlatan Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Erkan C.'yi ifadesinin alınması için karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.