Avda,kalbine Yenik Düştü

Elazığ'da arkadaşıyla ava çıkan bir kişi , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'da arkadaşıyla ava çıkan bir kişi , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Kartaltepe Köyü mevkiinde meydana geldi. K.D. (70), beraberindeki bir arkadaşı ile ava çıktı. Avlanırken bir süre sonra fenalaşan K.D. yere yığıldı. Şahsın kalp krizi geçirdiğini anlayan arkadaşı hemen sağlık ile jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahsın hayatını kaybettiği belirledi.

K.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.