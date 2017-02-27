Avene Ürünleri Dermokozmetika.com.tr'de

Cilt tipinizin güneşe karşı korunmakta önemi büyüktür. Güneş ışığının zararlı ışınlarından en fazla etkilenenler beyaz ten rengine sahip kişilerdir. Cilt rengi ne kadar koyulaşırsa güneş ışığından yanıklar oluşma olasılığı fazla olacaktır.

Cilt tipinizin güneşe karşı korunmakta önemi büyüktür. Güneş ışığının zararlı ışınlarından en fazla etkilenenler beyaz ten rengine sahip kişilerdir. Cilt rengi ne kadar koyulaşırsa güneş ışığından yanıklar oluşma olasılığı fazla olacaktır. Ozan tabakasının incelmesiyle koyu tenli olanlarında güneşten zarar görmesinin ve güneş yanığının oluşması artık daha fazla rastlanır bir durum haline gelmiştir. Özelikle ergenlik, çocukluk dönemleri olmak üzere kişinin hayatının her anında güneşten belli bir oranda korunması gerekmektedir. Küçük yaşta ki çocukların güneş ışığından etkilenmeleri ve güneş yanığı oluşma olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle 9-12 yaş grubundaki çocuklara daha çok dikkat edilmelidir. Güneş ışınları ileri derecede tüm ciltleri etkilerken oluşabilecek her türlü zarar açısından bizleri endişelenmektedir. Ayrıca güneş ışınları tenimize verdiği zarar kadar gözlerimize de büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu yüzden güneşe maruz kalacağımız zaman yalnızca tenimizi değil gözlerimizi de güneşten korumalı ve zararlı güneş ışılarının bizi etkileyemeyeceği bir gözlük takmalıyız. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar hayatı boyunca alacağı ultraviyole ışınlarının çoğunu 20’li yaşlara kadar almaktadır.

Tüm bu zararlı güneş ışınlarından korunmak için birçok yöntem vardır ancak hiçbirisi kesin çözüm sağlamaz. Yine de elimizden geldiği kadar güneşin zararlı ışınlarından kendimizi korumaya çalışmalıyız. http://www.dermokozmetika.com.tr/avene-gunes-kremi Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamalıyız. Eğer işimiz gereği dışarıda mecburen bulunmanız gerekiyorsa buna önlem olarak şapka, gözlük gibi önlemler almalısınız.

Günümüzde güneşin zararlı ışınlarına karşın her cilt tipine uygun güneş kremi üretilmektedir. Güneş koruyucu kremlerden http://www.dermokozmetika.com.tr/avene kullanmak için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Çünkü bebek, yetişkin, yaşlı herkes bu Zaralı ışınlardan etkilenir ve zarar görür. Bebeklerde 6 aydan itibaren koruyucu dermokozmetik krem sürmeye başlayabilirsiniz. Yetişkinlerde ise cilt tipinizi iyi tanımalı kullanacağınız kremi ona göre seçmelisiniz. Ten renginizin koyuluğuna göre daha az ya da daha fazla faktörlü güneş koruyucu kremi kullanmalısınız. Şunu bilmelisiniz ki güneş kremini tene az miktarda uygulamak hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu yüzden teninizi daha iyi korumak için kaçınmadan fazlaca sürmeniz gerekir.