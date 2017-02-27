  • BIST 87.765
  • Altın 145,591
  • Dolar 3,5962
  • Euro 3,8124
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 8 °C

Avene Ürünleri Dermokozmetika.com.tr'de

»
Avene Ürünleri Dermokozmetika.com.tr'de
Cilt tipinizin güneşe karşı korunmakta önemi büyüktür. Güneş ışığının zararlı ışınlarından en fazla etkilenenler beyaz ten rengine sahip kişilerdir. Cilt rengi ne kadar koyulaşırsa güneş ışığından yanıklar oluşma olasılığı fazla olacaktır.

Cilt tipinizin güneşe karşı korunmakta önemi büyüktür. Güneş ışığının zararlı ışınlarından en fazla etkilenenler beyaz ten rengine sahip kişilerdir. Cilt rengi ne kadar koyulaşırsa güneş ışığından yanıklar oluşma olasılığı fazla olacaktır. Ozan tabakasının incelmesiyle koyu tenli olanlarında güneşten zarar görmesinin ve güneş yanığının oluşması artık daha fazla rastlanır bir durum haline gelmiştir. Özelikle ergenlik, çocukluk dönemleri olmak üzere kişinin hayatının her anında güneşten belli bir oranda korunması gerekmektedir. Küçük yaşta ki çocukların güneş ışığından etkilenmeleri ve güneş yanığı oluşma olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle 9-12 yaş grubundaki çocuklara daha çok dikkat edilmelidir.  Güneş ışınları ileri derecede tüm ciltleri etkilerken oluşabilecek her türlü zarar açısından bizleri endişelenmektedir. Ayrıca güneş ışınları tenimize verdiği zarar kadar gözlerimize de büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu yüzden güneşe maruz kalacağımız zaman yalnızca tenimizi değil gözlerimizi de güneşten korumalı ve zararlı güneş ışılarının bizi etkileyemeyeceği bir gözlük takmalıyız. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar hayatı boyunca alacağı ultraviyole ışınlarının çoğunu 20’li yaşlara kadar almaktadır.

avene-reparateur-apres-soleil-200ml-19542-55-b-001.jpg

Tüm bu zararlı güneş ışınlarından korunmak için birçok yöntem vardır ancak hiçbirisi kesin çözüm sağlamaz. Yine de elimizden geldiği kadar güneşin zararlı ışınlarından kendimizi korumaya çalışmalıyız. http://www.dermokozmetika.com.tr/avene-gunes-kremi Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamalıyız. Eğer işimiz gereği dışarıda mecburen bulunmanız gerekiyorsa buna önlem olarak şapka, gözlük gibi önlemler almalısınız.

Günümüzde güneşin zararlı ışınlarına karşın her cilt tipine uygun güneş kremi üretilmektedir. Güneş koruyucu kremlerden http://www.dermokozmetika.com.tr/avene kullanmak için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Çünkü bebek, yetişkin, yaşlı herkes bu Zaralı ışınlardan etkilenir ve zarar görür. Bebeklerde 6 aydan itibaren koruyucu dermokozmetik krem sürmeye başlayabilirsiniz. Yetişkinlerde ise cilt tipinizi iyi tanımalı kullanacağınız kremi ona göre seçmelisiniz. Ten renginizin koyuluğuna göre daha az ya da daha fazla faktörlü güneş koruyucu kremi kullanmalısınız. Şunu bilmelisiniz ki güneş kremini tene az miktarda uygulamak hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu yüzden teninizi daha iyi korumak için kaçınmadan fazlaca sürmeniz gerekir.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük Anadolu Hastanesi Ordu'da bilgilendirdi22 Şubat 2017 Çarşamba 18:22
  • 5 aylık bebeğin böbreklerinden 56 taş çıktı21 Şubat 2017 Salı 18:15
  • İlaç değil takviye edici ürün19 Şubat 2017 Pazar 23:29
  • Ağız kokusu kabusunuz olmasın19 Şubat 2017 Pazar 22:14
  • Soğuk havalarda kan bağışları düştü17 Şubat 2017 Cuma 17:07
  • Chocolate slim nereden alınır17 Şubat 2017 Cuma 11:55
  • Tedavisi bitmeyen hasta gönderiliyor16 Şubat 2017 Perşembe 19:07
  • Anti parazit çayı sipariş hattı16 Şubat 2017 Perşembe 15:30
  • Yanlış sivilce tedavisi iz bırakıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 17:51
  • Büyük Anadolu'dan 'kanser' farkındalığı14 Şubat 2017 Salı 18:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti