AVM hırsızları İran'lı çıktı

Samsun'da bir alışveriş merkezinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 4 kişi polisin takibi sonucu yakalandı

Samsun'un Atakum İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, 2'si kadın 4 kişi girdileri saatçiden 1 adet saat çaldılar ve bir kuyumcudan da el çabukluğuyla bin 500 dolar parayı çaldı ardından kayıplara karıştılar.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen İran uyruklu Darıush A.(35), Aref T.(46) ve Sahra H.(34) ile Zahra M.(34) adlı kadınları yakalayarak gözaltına aldılar. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 4 İranlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.