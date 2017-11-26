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Avm’den Hırsızlık Yapan 4 Kişi Yakalandı

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Avm’den Hırsızlık Yapan 4 Kişi Yakalandı
Samsun'da bir alışveriş merkezinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 4 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da bir alışveriş merkezinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 4 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2'si kadın 4 kişi girdileri saatçiden 1 adet saat çaldılar ve bir kuyumcudan da el çabukluğuyla bin 500 dolar parayı çaldı ardından kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen İran uyruklu Darıush A.(35), Aref T.(46) ve Sahra H.(34) ile Zahra M.(34) adlı kadınları yakalayarak gözaltına aldılar. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 4 İranlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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