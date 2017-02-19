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Avm’nin 6. Katından Düşen Genç Kız Öldü

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Avm’nin 6. Katından Düşen Genç Kız Öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir AVM'nin 6. katından düşen genç kız hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir AVM'nin 6. katından düşen genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Akdeniz Caddesi Şelale Kavşağı'nda bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen ve 17 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç kız AVM'nin arkasında bulunan otopark alanının 6. kat penceresinden beton zemine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kız Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve ismi araştırılan genç kızın ölümüyle ilgili olarak Manavgat Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Avm’nin 6. Katından Düşen Genç Kız Öldü

Avm’nin 6. Katından Düşen Genç Kız Öldü

Avm’nin 6. Katından Düşen Genç Kız Öldü

Avm’nin 6. Katından Düşen Genç Kız Öldü

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