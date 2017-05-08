  • BIST 94.353
  • Altın 141,076
  • Dolar 3,5524
  • Euro 3,8888
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 18 °C

Avm’ye Yürüyen Merdiven Davası

» »
Avm’ye Yürüyen Merdiven Davası
Alışveriş için gittiği AVM'de elinin yürüyen merdivene sıkışması sonucu ağır yaralanan Rüzgar bebeğin ailesi, hukuk mücadelesi başlattı.

Alışveriş için gittiği AVM'de elinin yürüyen merdivene sıkışması sonucu ağır yaralanan Rüzgar bebeğin ailesi, hukuk mücadelesi başlattı. Aile, Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezine, yürüyen merdiven ile sac arasındaki boşluğun standartların dışında geniş olduğu ve tedbirsizlik gerekçesi ile tazminat davası açtı.

18 Eylül 2016'da Esenyurt'ta ailesi ile birlikte bebek arabası almaya gittiği bir Alışveriş Merkezi'nde (AVM) yürüyen merdivene eli sıkışan Rüzgar Kaya isimli 2,5 yaşındaki bebeğin ailesi, hukuk mücadelesi başlattı. Yürüyen merdiven'de Rüzgar bebeğin elinin sıkıştığı açıklığın standartların üzerinde olduğunu iddia eden ailenin açtığı dava Bakırköy Adliyesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Volkan Kaya, çocuğunun şu anda fizik tedavi gördüğünü ve olay sonrası yaklaşık 6,5 saatlik bir ameliyat geçirdiğini ifade etti.

"45 dakika sürdü çıkarılması"

Olay gününü anlatan Volkan Kaya, Rüzgar bebeğinin 45 dakika boyuncu kurtarılmaya çalışıldığını belirterek, "Çocuk önümüzde yürürken birden bire tersten gelen yürüyen merdivene çıktı. Sonrasında eli sıkıştı ve bileğinden kopma noktasına geldi. 6 buçuk saatlik bir operasyon geçirdi. 45 dakika sürdü oradan çıkarılabilmesi. Şu anda fizik tedavisi devam ediyor. Güvenlik noktasında AVM'nin bir hatası olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ilk duruşma ertelendi. Önümüzdeki günlerde Temmuz ayında ilk duruşma olacak" dedi.

"Yürüyen merdiven ile sac arasındaki boşluk standart dışı"

Ailenin avukatı ise günlük hayatta sürekli olarak kullanılan yürüyen merdivenlerin bakımlarının sürekli olması gerektiğini değinerek, "Periyodik halde onarımların yapılması oldukça önemli. Bu tür vahim sonuçların olduğu kazaların oluşması çok mümkün oluyor. Bu nedenle yetkililerin bu alanda çok özverili çalışmalar gerçekleştirmesi gerekiyor. Olayımız ile ilgili örnek verecek olursak burada kazanın meydana gelmesi noktasında, yürüyen merdivenin basamağı ile sac paneli arasında Rüzgar'ın elinin girip kol bileği doğrultusunda bir kesinti yaşaması söz konusu. Elinde herhangi bir problem yok parmaklarında herhangi bir sorun yok. Bileği ile yürüyen merdiven arasındaki sac paneli arasına girmesi söz konusu. Bu standartların tamamen dışında bir durum. Bizde bu nedenle gerekli bakımı ve özeni yerine getirmediğinden dolayı AVM yönetimine dava açtık" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki Eylemlere İlişkin İddianame Tamamlandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:43
  • Avm’ye Yürüyen Merdiven Davası08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:43
  • Şakalaşırken Ateş Alan Tüfekle Arkadaşını Öldürdü08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:28
  • Fetö’nün ’Mahrem İmamları’ Adliyeye Sevk Edildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:28
  • Çorum’da Trafik Kazası: 2 Ölü08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:28
  • Ağrı’da Eyp İmha Edildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:23
  • Sarıyer Maslak’ta Bir Plazanın Alt Katında Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu. Plazayı Kaplayan Dumanlar Nedeniyle Çalışanlar, Boşaltıldı. İtfaiyenin Çalışması Sürüyor.08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:18
  • Sivas Merkezli 6 İlde ’Bylock’ Operasyonu: 8 Gözaltı08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:18
  • Çatalzeytin’de Taş Yüklü Kamyon Uçuruma Yuvarlandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:14
  • Esenyurt Ve Büyükçekmece’de Narkotik Operasyonu08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti