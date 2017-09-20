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Avrasya Tüneli İstikametinde Trafik Durma Noktasına Geldi

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Avrasya Tüneli İstikametinde Trafik Durma Noktasına Geldi
İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli istikametinde akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli istikametinde akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

Kentin en işlek yollarından biri olan ve sahil yolu olarak da bilinen Kennedy Caddesi'nde vatandaşların iş yerlerinden çıkıp evlerine gitmek üzere yola koyulduğu akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Avrasya Tüneli istikametinde, Kazlıçeşme Sahil Parkı'ndan itibaren başlayan trafik yoğunluğu Yenikapı'ya kadar ulaşan uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oluşan trafik nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

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