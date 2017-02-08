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Avrasya Tüneli’ni Bisikletle Geçti

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Avrasya Tüneli’ni Bisikletle Geçti
İstanbul'da hız tutkunu çılgın genç, Avrasya Tüneli'ni bisikletle geçti.

İstanbul'da hız tutkunu çılgın genç, Avrasya Tüneli'ni bisikletle geçti. Tehlikeli yolculuğunu kaskında bulunan kamerayla kaydeden genç, o anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da yaşayan bisiklet tutkunu genç, ilginç bir maceraya imza attı. Çılgın genç, Avrasya Tüneli'ni bisikletiyle geçti. O anları kaskında bulunan kamerayla kaydeden genç, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bisiklet kaskına yansıyan görüntülerde genç, polisleri atlatarak Avrasya Tüneli'ne giriyor. Uyarılara rağmen yoluna devam eden genç gişeden geçince alarm çalıyor. Tünel çıkışında polisin yakaladığı genç, trafikte izini kaybettirerek yoluna devam ediyor.

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