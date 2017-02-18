  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 4 °C

Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nın Yedincisi İstanbul’da Gerçekleştirildi

» »
Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nın Yedincisi İstanbul’da Gerçekleştirildi
Genç Çevirmenler Yarışması'nın yedincisi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genç Çevirmenler Yarışması'nın yedincisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu yıl yarışmaya çeviri eğitimi veren 36 üniversiteden 94'ü İngilizce, 21'i Almanca, 15'i Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 130 öğrenci katıldı.

Bu yıl yarışmaya çeviri eğitimi veren 36 üniversiteden 94'ü İngilizce, 21'i Almanca, 15'i Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 130 öğrenci katıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği'ne katılımdan uygun bir süre önce AB müktesebatının Türkçeye çevirisinin tamamlanması ve AB kurumlarının ihtiyaç duyacağı çevirmenlerin yetiştirilmesi Türkiye'nin adaylık yükümlülükleri arasındadır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Bakanlığı, üniversitelerin ve mesleğe hazırlanan genç çevirmenlerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılından bu yana her yıl "Genç Çevirmenler Yarışması"nı düzenlemektedir. Yarışma'ya üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviri bilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinin son sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Yarışmada İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikaları, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik tarafından verilecektir. Dereceye giren genç çevirmenler ayrıca AB'nin Brüksel'de yerleşik çeviri kurumlarını ziyaretle ödüllendirileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre Ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: “İstanbul’da 7’nin Üzerinde Deprem Olacak”18 Şubat 2017 Cumartesi 10:33
  • Belçika Temsilciler Meclisinde Kabul Edilen Tavsiye Kararına Kınama18 Şubat 2017 Cumartesi 10:08
  • Türkiye’nin Nato’ya Üyeliğinin 65. Yılı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:03
  • Adalet Bakanı Bozdağ, Viranşehir’e Gidiyor18 Şubat 2017 Cumartesi 08:48
  • Başbakan Yıldırım: “Terör Örgütleri Bütün Unsurlarıyla Birlikte Helak Olacak”17 Şubat 2017 Cuma 23:43
  • Bakan Tüfenkci, Tarım Platformu Üyeleri İle Bir Araya Geldi17 Şubat 2017 Cuma 22:13
  • İçişleri Bakanı Soylu’dan Şanlıurfa’daki Saldırıyla İlgili Açıklama17 Şubat 2017 Cuma 21:53
  • Bakan Bozdağ Terörü Lanetledi17 Şubat 2017 Cuma 21:43
  • Erdoğan Viranşehir’deki Patlamayla İlgili Bilgi Aldı17 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bedirmuhammedov’a Tebrik Telefonu17 Şubat 2017 Cuma 21:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti