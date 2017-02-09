Avrupa Birliği Desteğiyle ’Siber Güvenlik’ Eğitim Müfredatı Zonguldak’ta Geliştirilecek

Karaelmas Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Yrd.

Karaelmas Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Çetiner, Avrupa Birliği desteğiyle "Siber Güvenlik" eğitim müfredatının Zonguldak'ta geliştirileceğini söyledi.

Karaelmas Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Çetiner konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İnternetin ortaya çıkması ve hayatımızın her alanına girmesi ile birlikte günümüzde Siber Ortam dediğimiz Sanal Ortam suçlarında büyük bir patlama yaşanmıştır. Bu suçların önüne geçilebilmesi veya engellenebilmesi iyi eğitimli uzmanlara ve bunun yanı sıra toplumun farkındalığının arttırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla biz ve Avrupa'nın altı değişik ülkesinden ortaklarımız birlikte Avrupa Birliği Erasmus programına bir proje başvurusunda bulunduk. Mart ayı içerisinde Avrupa'daki partnerlerimiz ilk toplantı için Zonguldak'ta olacaklar. Böylece yirmi dört ay sürecek projemiz başlamış olacak. Böylesine önemli bir projeyi Zonguldak'a kazandırmış olmaktan büyük memnuniyet duymaktayız" dedi.