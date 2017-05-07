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Avrupa Fatihi Yosk Küme Düştü

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Avrupa Fatihi Yosk Küme Düştü
Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü evinde Ankara ekibi TSK Rehabilitasyon'u 75-56 yendi.

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü evinde Ankara ekibi TSK Rehabilitasyon'u 75-56 yendi. Geçen hafta Willi Brinkman kupasını kazanan Yalova ekibi rakibini 19 sayı farkla yenmesine karşın averajla küme düşmekten kurtulamadı.

Yalova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-12 üstün kapatan YOSK devre arasına da 34-24 önde girmeyi başardı. Yalova ekibi üçüncü periyotta farkı 26 sayıya kadar çıkartmasına karşın maçı 75-56 kazandı.

Avrupa Fatihi Yosk Küme Düştü

Avrupa Fatihi Yosk Küme Düştü

Avrupa Fatihi Yosk Küme Düştü

Avrupa Fatihi Yosk Küme Düştü

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